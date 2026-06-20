الغلاء يدفع الألمان للمطالبة بإجراءات حكومية جديدة

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان ترغب في أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لخفض الأسعار بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها للحد من ارتفاع أسعار الوقود، والمقرر انتهاء العمل بها بحلول نهاية هذا الشهر.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي، رأى 49% من المشاركين أنه "ينبغي بالتأكيد" اتخاذ تدابير تخفيف جديدة بعد انتهاء الدعم، فيما أبدى 21% آخرون تأييدا مبدئيا لذلك. في المقابل، اعتبر 22% من الألمان أن إجراءات التخفيف اللاحقة ليست مناسبة.

ومن المقرر، وفقا لرغبة كتل الائتلاف الحاكم المكون من المسيحيين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، عدم تمديد دعم الوقود المعمول به منذ مطلع مايو الماضي إلى ما بعد موعد انتهائه المحدد في 30 يونيو الجاري. وأظهر الاستطلاع أن 62% يرون أن تمديد هذا الدعم سيكون مفيدا جدا أو مفيدا إلى حد ما، بينما اعتبره 30% غير مفيد أو غير مفيد إلى حد ما.

وشمل الاستطلاع 2154 شخصا فوق 18 عاما خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026. وقد بدأ الاستطلاع جزئيا قبل الإعلان في 14 يونيو عن احتمال التوصل إلى اتفاق في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وما قد يترتب عليه من تأثيرات على أسعار الطاقة.

وحظيت إجراءات تخفيف أخرى، يجرى النقاش بشأنها حاليا، بتأييد أكبر. فقد رأى 75% من المشاركين أن فرض سقف لأسعار الوقود سيكون إجراء مفيدا، مقابل 18% اعتبروه غير مفيد. كما أيد 86% خفض ضريبة الكهرباء، بينما عارضه 9%. أما خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية فحظي بتأييد 89% من الألمان، مقابل 8% رأوا أنه غير مفيد.

وجاءت حصيلة المستفيدين من دعم الوقود متباينة، إذ قال 9% من المشاركين إن الدعم وفر لهم تخفيفا ملحوظا للأعباء، بينما رأى 40% أنه وفر تخفيفا طفيفا، وأكد 27% أنهم لم يشعروا بأي تخفيف. في حين أفاد 22% بأنهم لا يزودون مركباتهم بالوقود أو لا يستخدمون سيارة.