المانيا: يجب مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة في إصلاح الضرائب

يدفع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل باتجاه تسريع إصلاح ضريبة الدخل المخطط له.

وقال نائب المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "سأقدم تصوري للإصلاح خلال الأسابيع المقبلة، ونعمل على ذلك بكثافة".

وأكد كلينجبايل أن الخطة تهدف إلى تخفيف الأعباء بشكل كبير على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، وقال: "الذين يحافظون على سير العمل يوميا يجب أن يكون لديهم في النهاية دخل أكبر متاح"، مشددا في المقابل على ضرورة تمويل هذه الإجراءات بشكل واقعي.

وأضاف: "أصحاب الدخول المرتفعة الذين يتقاضون رواتب من ستة أرقام يجب أن يساهموا في ذلك".

وكان الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن عزمه تنفيذ إصلاح ضريبي كبير اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2027.

وكان كلينجبايل قد صرح في نهاية مارس/آذار الماضي بأن الهدف هو تخفيف العبء عن 95% من العاملين "وبشكل ملموس، بمئات اليورو سنويا"،

ودافع كلينجبايل عن أداء الائتلاف الحاكم في مواجهة الانتقادات، قائلا: "نعمل بجد لتجاوز تراكم الإصلاحات المؤجلة خلال العشرين عاما الماضية، لقد كانت ألمانيا لفترة طويلة دولة تعاني من الجمود"، مضيفا أن الحكومة تدفع باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والدفاع، وتعمل على تحديث أنظمة الرعاية الاجتماعية وإصلاح النظام الضريبي، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم دون نقاشات، لكنه أكد إحراز تقدم في ذلك.

من جانبه، أعلن رئيس ديوان المستشارية تورستن فراي أن هدف الإصلاح الضريبي هو تحقيق "تخفيف حقيقي للأعباء لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب".

وقال فراي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "لا أرى أنه من المجدي تصميم الإصلاح ليكون محايدا تماما من حيث الإيرادات أو كعملية إعادة توزيع بحتة، بل ينبغي تحقيق تخفيف فعلي لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب، وهو ما يعود بالنفع خصوصا على الاقتصاد الداخلي".