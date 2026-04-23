ألمانيا تتراجع عن خطة تعويم الحوت "تيمي"

علنت السلطات الألمانية تراجعها عن خطط إعادة تعويم حوت أحدب عالق في مياه ضحلة قبالة سواحل البلاد، مؤكدة أن مفهوم الإنقاذ المتبع بحاجة إلى مراجعة شاملة.

ولا يزال الحوت الذكر، الذي يبلغ طوله 12 متراً وأطلقت عليه وسائل الإعلام الألمانية اسم "تيمي"، عالقاً قبالة جزيرة "بول" الصغيرة بالقرب من مدينة "فيسمار". وأوضح "تيل باكهاوس"، وزير البيئة الإقليمي في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، أن خيار رفع الحوت باستخدام الوسائد الهوائية ونقله عبر طوافات لم يعد مطروحاً في الوقت الحالي.

وأشار باكهاوس إلى أن أي إجراءات إضافية يجب أن تستند إلى أسس علمية تراعي الحالة الصحية للحوت، وبالتنسيق التام مع السلطات. وتأتي هذه التصريحات تماشياً مع توصيات خبراء اللجنة الدولية لصيد الحيتان، الذين نصحوا باتباع "نهج هادئ وتلطيفي"، محذرين من أن محاولات الإنقاذ النشطة قد تنطوي على مخاطر كبيرة ولن تنجح على الأرجح.

وكان الحوت قد تحرك لفترة وجيزة يوم الاثنين الماضي بعد صموده ثلاثة أسابيع في مكانه، لكنه عاد للتوقف بالقرب من مدخل خليج "فيسمار" المؤدي إلى بحر البلطيق. ومنذ ذلك الحين، ثبتت السلطات جهاز تتبع عليه لمراقبة أي تحركات مستقبلية.

وركزت الجهود الأخيرة على تخفيف الضغط عن جسم الحوت عبر إعادة تشكيل قاع البحر تحت جسده، وتغطية ظهره بقطع قماش مبللة لحمايته من أشعة الشمس، وسط تواجد أطباء بيطريين على مدار الساعة لمراقبة حالته الصحية التي تثير قلق المدافعين عن حقوق الحيوان