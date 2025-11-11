ماكرون: فرنسا ستساعد الفلسطينيين في صياغة دستور لدولتهم المستقبلية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الثلاثاء" إن فرنسا ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.

وأضاف ماكرون بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.

وأضاف ماكرون للصحفيين "ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية".

وتابع "ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته، وتهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين".

واعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر.