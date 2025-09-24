ماكرون: إسرائيل لا يمكنها تحقيق الأمن طالما أن الحرب مستمرة

بعد إعلانه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لقد اعتمدنا خطة موثوق بها لإنهاء الحرب في غزة والحفاظ على حل الدولتين -إسرائيل وفلسطين- وهي خطة ستسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن وتقليص الخسائر البشرية".

وأضاف ماكرون "لا يمكن تحقيق الأمن ولا الاستقرار في إسرائيل طالما أن هناك حرب مستمرة مع جيرانها"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

وكان ماكرون قد ذكر في وقت سابق أن قطاع غزة "بحاجة إلى أكثر من مجرد حل عسكري"، وأن التركيز يجب أن يكون منصبا على "مستقبل القطاع".

وقال ماكرون خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا أحد ينسى 7 أكتوبر"، مضيفا أن فرنسيين قُتلوا في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 2023، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابع: "لكن بعد قرابة عامين من الحرب، ما النتيجة؟ مرة أخرى، يقتلون كبار قيادات حماس، الأمر ينجح، هذا إنجاز عظيم، ولكن في الوقت نفسه، لدينا عدد من مقاتلي حماس مساوي لما كان لدينا في اليوم الأول، لذا، لا جدوى من تفكيك حماس".