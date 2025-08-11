ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الاثنين" خطط إسرائيل لتكثيف عمليتها العسكرية في غزة ووصفها بأنها تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة.

وافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل الأسبوع الماضي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر. وأثارت الخطة انتقادات حادة من الداخل والخارج.

وقال ماكرون، في تصريحات للصحفيين "إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة لم يسبق لها مثيل، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها".

وأضاف ماكرون "سيظل الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة الضحايا الرئيسيين لهذه الاستراتيجية".

ويسعى ماكرون، من خلال اقتراحه تشكيل بعثة بتفويض من الأمم المتحدة في غزة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أحدثه إعلانه في الشهر الماضي عن نية الاعتراف بدولة فلسطينية والذي أطلق سلسلة من التصريحات المماثلة من بريطانيا وكندا.

وقال ماكرون إن مهمة بعثة الأمم المتحدة ستكون تأمين قطاع غزة، وحماية المدنيين، ودعم حكومة فلسطينية لم يحددها.مشيراً إلى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي العمل على إنشاء البعثة.





وأضاف "لقد طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا دون تأخير".



