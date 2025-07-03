إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا يعطل الرحلات فى بداية الموسم السياحي





بدأ مراقبون للحركة الجوية في فرنسا إضرابا لمدة يومين اليوم الخميس احتجاجا على نقص الموظفين وتقادم المعدات، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية مع بدء موسم الصيف.

وطلبت الإدارة العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران مراجعة جداولها، بما في ذلك في مطار شارل ديجول في العاصمة باريس، أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) إنها عدلت جدول رحلاتها مع الحفاظ على رحلاتها الطويلة بالكامل دون ذكر تفاصيل.

ولجأت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة (آي.إيه.جي) لاستخدام طائرات أكبر حجما لتقليل نطاق تعطل الرحلات.

وقالت شركة ريان إير إنها اضطرت إلى إلغاء 170 رحلة مما أثر على 30 ألف راكب يومي الخميس والجمعة.

وقالت شركة إيزي جيت أيضا إنها ستلغي 274 رحلة على مدار يومي الخميس والجمعة. وتزامن الإضراب مع بداية شهور العطلة الصيفية في أوروبا، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في العام.

وقالت ثاني أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا، وهي الاتحاد الوطني للنقابات العمالية المستقلة مهندسو مراقبة الملاحة الجوية، إن أعضاءها أضربوا عن العمل بسبب النقص المستمر في عدد الموظفين والمعدات القديمة وثقافة الإدارة السامة.

وقالت نقابة أخرى، وهي اتحاد الطيران المدني -سي.جي.تي، إن الإدارة العامة للطيران المدني أخفقت في استيعاب مدى الإحباط الذي يشعر به المراقبون الجويون.

ولم ترد الإدارة العامة للطيران المدني بعد على طلب للتعليق على مخاوف النقابات. وتتشابه تلك الشكاوى مع ما عبر عنه مراقبون للحركة الجوية في الولايات المتحدة بشأن تقادم البنية التحتية والنقص الحاد في الموظفين والتقنيات التي تشهد أعطالا متكررة.

ووصف وزير النقل الفرنسي مطالبات النقابات فيما يتعلق بخفض عدد الرحلات بأنها غير مقبولة. وحث الرئيس التنفيذي لريان إير المفوضية الأوروبية على تنفيذ إصلاحات في خدمات المراقبة الجوية في الاتحاد الأوروبي لضمان وجود العدد الكافي من الموظفين في فترات الذروة وعلى حماية الرحلات العابرة التي تمر فوق دولة أو منطقة دون الهبوط فيها خلال فترات الإضراب