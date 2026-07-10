فرنسا تطبق خطة طوارئ جديدة لمواجهة الموجة الحارة

نفذت الحكومة الفرنسية خطة طوارئ غير مسبوقة لمواجهة موجة حارة شديدة إذ من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 40 مئوية في الأيام المقبلة.

وتشمل الخطة، التي تم وضعها استجابة لموجات حارة سابقة، إقامة مراكز تبريد للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، حسبما قالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجيون عبر قناة "تي إف 1" التلفزيونية اليوم الجمعة.

ويستهدف ذلك بشكل رئيسي كبار السن والمشردين. وأكد رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو تفعيل الخطة.

ووفقا لبريجيون، تنطبق الخطة على المناطق التي تسجل أعلى درجات حرارة في البلاد. وذكرت خدمة الطقس الفرنسية "ميتيو فرانس" إن الموجة تؤثر حاليا على تسع مناطق غربي فرنسا.

ومن المتوقع أن تتسع منطقة الأجواء الحارة غدا السبت، حيث سيصدر تحذير باللون الأحمر لمنطقة باريس الكبرى.