بعد اللوفر.. سرقة 20 قطعة نادرة من متحف لاليك

قال مسؤولون في متحف فرنسي إن لصوصاً سرقوا مجموعة من المجوهرات في عملية سطو خاطفة استهدفت متحفاً يضم أعمال صانع الزجاجيات والمجوهرات الفاخرة رينيه لاليك وعائلته، وذلك بعد أقل من عام على عملية سرقة بارزة شهدها متحف اللوفر في باريس.

وذكرت قناة "فرانس إنفو" ووسائل إعلام أخرى أن لصوصاً ملثمين حطموا مدخل متحف لاليك في منطقة ألزاس شرق فرنسا، وسرقوا نحو 20 قطعة تُقدّر قيمتها الإجمالية بعدة ملايين من اليورو صباح أمس الأحد.

وقال المتحف في منشور على "إنستجرام" إن عملية السرقة تمت "خلال فترة زمنية قصيرة جداً". وأضاف أن أجهزة الإنذار انطلقت أثناء العملية، وأن الموظفين حددوا القطع المفقودة، في حين تراجع الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة بالتزامن مع عمليات البحث. ولم يكشف المتحف عن مزيد من التفاصيل بشأن القطع المسروقة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمتحف، فإنه يقع ببلدة "وينجن-سور-مودر" على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال غربي ستراسبورج، ويضم أكثر من 650 قطعة، من بينها مجوهرات وأعمال زجاجية وكريستالية.