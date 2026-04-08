ماكرون: 15 دولة تخطط لتسهيل استئناف الملاحة بمضيق هرمز

قال الرئيس ‌الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نحو ​15 ⁠دولة تخطط لتسهيل ‌استئناف حركة ‌الملاحة عبر مضيق هرمز وذلك بعد إعلان وقف ‌إطلاق النار بين الولايات المتحدة ⁠وإيران.

وأضاف في مستهل اجتماع بشأن الدفاع مع مستشارين له وأعضاء حكومته «هناك نحو 15 دولة تحشد جهودها ​حالياً وتشارك في التخطيط، ‌بقيادة فرنسا، لتمكين تنفيذ هذه المهمة الدفاعية البحتة ⁠بالتنسيق مع إيران لتسهيل استئناف حركة الملاحة».

وأبدى ماكرون ترحيبه بوقف ​إطلاق ‌النار بين إيران ‌والولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الوضع في لبنان لا ‌يزال حرجاً ‌ودعا إلى ⁠أن يشمل الاتفاق لبنان.

وقال «نتمنى ‌في هذا الإطار التأكد من أن وقف ⁠إطلاق النار ​يشمل لبنان».