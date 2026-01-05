كيف تسيطر "لوبيات المال" على التشريعات الألمانية؟

أظهرت بيانات سجل الشفافية في البرلمان الألماني أن البنوك وشركات التأمين واتحاداتها الاقتصادية تنفق ملايين اليورو سنوياً للتأثير على التشريعات.

ووفقاً لتحليل أجرته حركة "فينانتسفينده" لبيانات السجل، فإن أكبر عشرة كيانات في القطاع المالي أدرجت في السجل 456 اسماً لجماعات ضغط، بإجمالي إنفاق يتجاوز 37.5 مليون يورو سنوياً.

وتتصدر القائمة المنظمة الاتحادية لشركات التأمين، التي أنفقت نحو 15.3 مليون يورو في عام 2024، تليها جمعية حماية المستهلك الاتحادية بـ 12.7 مليون يورو، ثم اتحاد صناعة السيارات بـ 9.9 ملايين يورو.

وحذرت الحركة من اختلال التوازن بين مصالح القطاع المالي والمجتمع المدني، مؤكدة أن "المشكلة ليست في وجود جماعات الضغط بل في كثافة الضغط المستمر"، مشيرة إلى أن المنظمات المدنية لا تستطيع مجاراة هذا الحجم من الجهد.

ويضم السجل حالياً أكثر من 6270 وحدة بيانات تشمل شركات واتحادات ومنظمات وأفراداً، ويُلزم ممثلي المصالح بالإفصاح عن العملاء وحجم الموارد المالية والبشرية المخصصة لأنشطة الضغط لدى البرلمان والحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "فينانتسفينده" نفسها مسجلة في سجل جماعات الضغط التابع للبرلمان. وبحسب التقرير، دفعت المنظمة غير الحكومية بنحو 9 مشاريع سياسية بميزانية تتراوح بين 130 ألفاً و140 ألف يورو من خلال 19 جهة ضغط.