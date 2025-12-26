الكرملين يبحث مع إدارة ترامب مقترحات "سلام أوكرانيا"

⁠أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن يوري أوشاكوف، ‌مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، أجرى اتصالات مع أعضاء في الإدارة الأمريكية عقب تلقي موسكو مقترحات أمريكية بشأن اتفاق ⁠سلام محتمل مع أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أوشاكوف أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من ⁠أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم يحدد بيسكوف موعد هذه الاتصالات.

وأفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم بأن ​كيريل دميترييف، المبعوث الخاص لبوتين شارك ​إلى جانب أوشاكوف ​في المحادثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وقال بيسكوف ‌إن دميترييف ‌جلب ⁠نسخاً ورقية من مقترحات السلام الأمريكية إلى موسكو بعد اجتماع في ميامي عقد في مطلع الأسبوع، مشيراً إلى ​أن ​الكرملين يقوم بتحليل تفاصيل هذه المقترحات.

وأضاف "تم تحليل المعلومات، وبالنيابة عن الرئيس ‍بوتين، جرى اتصال بين ممثلي الإدارتين الروسية والأمريكية. وتوصلا إلى اتفاق لاستئناف الحوار".

ولدى سؤال بيسكوف عن رأي الكرملين في الوثائق، أجاب أنه ‍لا يريد التعليق على الأمر لأن روسيا لا ترغب في الإدلاء بتعلقيات علنية في هذا الصدد، إذ تعتقد أن ذلك قد يقوض المفاوضات.





