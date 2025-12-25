استنفار في البلطيق.. مقاتلات بولندية تعترض طائرة تجسس روسية

أعلن جيش بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أن طائراته المقاتلة اعترضت طائرة استطلاع روسية كانت تحلق فوق بحر البلطيق بالقرب من المجال الجوي البولندي.

وأوضح الجيش في بيانه أن المقاتلات تعرفت بصرياً على الطائرة الروسية التي كانت تتحرك فوق المياه الدولية، وقامت بمرافقتها حتى خرجت من منطقة المسؤولية البولندية، في واقعة تعكس استمرار التوتر العسكري في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه دول الجناح الشرقي لحلف الناتو حالة التأهب القصوى تحسباً لاختراقات محتملة، خاصة منذ سبتمبر الماضي؛ حين انتهكت ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا، تزامناً مع دخول أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية إلى الأجواء البولندية.

وتضع هذه التحركات المتكررة الدفاعات الجوية لدول الحلف في حالة استنفار دائم لمراقبة أي تهديدات غير معلنة.

وفي سياق متصل، رصد الجيش البولندي أجساماً غريبة تدخل المجال الجوي ليلاً من اتجاه بيلاروسيا. وبعد تحليل مفصل، تبين أنها "مناطيد تهريب" تتحرك وفقاً لاتجاه الرياح وسرعتها، وليست أجساماً عسكرية.

ورغم ذلك، قررت السلطات إغلاق جزء من المجال الجوي فوق منطقة "بودلاسكي" شمال شرق البلاد مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني لدواعي السلامة، نظراً لموقعها الحدودي الحساس مع بيلاروسيا.