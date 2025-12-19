وريثة عرش النرويج بحاجة لزراعة رئة

أعلنت العائلة المالكة في ‌النرويج اليوم الجمعة أن وريثة العرش الأميرة مته ماريت ستخضع لعملية زرع رئة بعد ⁠تدهور حالتها الصحية في الأشهر القلية الماضية.

وشخصت زوجة ولي العهد الأمير هاكون ⁠البالغة من العمر 52 عاماً بمرض التليف الرئوي في عام 2018، وهو مرض ​مزمن يسبب تندباً في الرئتين ​ويؤدي إلى ​انخفاض امتصاص الأكسجين.

وذكر القصر في بيان ‌أن الفحوص ‌التي ⁠أجريت في الأشهر القليلة الماضية أظهرت تطوراً سلبياً واضحاً في صحة وريثة العرش.

وقالت ​الأميرة ​لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن.آر.كيه): "كنت آمل ‍في السيطرة على هذا المرض بالأدوية، وكان تطوره بطيئاً جداً، لكنه الآن تطور بوتيرة أسرع مما توقعته ‍أنا والأطباء".

وقال القصر الملكي إنه لم يتقرر بعد متى سيتم وضعها على قائمة انتظار الزرع.