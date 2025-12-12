زيلينسكي: واشنطن عرضت "منطقة اقتصادية حرة" مقابل تخلي أوكرانيا عن دونباس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن بلاده قدمت للولايات المتحدة نسخة معدلة من عشرين بندا لإنهاء الحرب مع روسيا، مضيفا أن مسألة التنازل عن أراض ما زال نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات.

وقال زيلينسكي في تصريح للصحفيين في كييف إن الولايات المتحدة اقترحت كحل وسط فكرة إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من شرق دونباس، وهي المناطق التي تطالب روسيا كييف بالتخلي عنها.

وأضاف "هم يرون ذلك على أنه انسحاب للقوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك، والحل الوسط المزعوم هو ألا تدخل القوات الروسية إلى هذا الجزء من دونيتسك. إنهم لا يعرفون من سيحكم هذه المنطقة"، موضحا أن روسيا تصفها "بالمنطقة المنزوعة السلاح".

ومع ذلك، قال زيلينسكي إنه لا يوجد حتى الآن أي تفاهم مشترك بشأن مسألة الأراضي، وأن على الأوكرانيين التصويت على أي تنازلات عن أراض في استفتاء.

وتسعى كييف، في أحدث جولات المفاوضات الدبلوماسية المكثفة، إلى إيجاد توازن في الخطة المدعومة من الولايات المتحدة المؤلفة من 28 بندا بعد أن اعتُبر طرحها الأصلي موات بصورة كبيرة لصالح موسكو.

وقال زيلينسكي إن انسحاب روسيا من أجزاء محدودة في منطقتي خاركيف وسومي شمال شرق البلاد، ومنطقة دنيبروبيتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، كان أيضا ضمن النقاشات

وأضاف أن خطوط الاشتباك في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين اللتين تحتل روسيا أجزاء منهما ستبقى كما هي.

وعرضت الولايات المتحدة إمكانية الإدارة المشتركة لمحطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها روسيا حاليا وتصر على الاحتفاظ بها.