ألمانيا تقود حرب الغواصات بــ 18.2 مليار يورو وبشحنات متجهة إلى آسيا!

أدى ارتفاع الطلب على الغواصات التقليدية إلى وصول حجم الطلبات لدى أكبر شركة ألمانية لبناء السفن الحربية "تيسنكروب مارين سيستمز" إلى مستوى قياسي بلغ 18.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 55% مقارنة بالعام السابق، حسبما أعلنت الشركة اليوم الاثنين.

وأوضحت الشركة أن إيراداتها في السنة المالية 2024/25 حتى 30 سبتمبرارتفعت بنسبة 9.3% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح 108 ملايين يورو مقابل نحو 88 مليون يورو في العام الماضي.

وجاءت الطفرة في الطلبات بفضل طلب أربع غواصات إضافية ضمن برنامج "212 سي دي" الألماني-النرويجي، وعقد بناء كاسحة الجليد البحثية "بولارشتيرن"، ومشروع ضخم لتحديث ست غواصات من طراز "212 إيه" التابعة للبحرية الألمانية، إضافة إلى طلب تصدير لغواصتين من طراز "218 إس جي" إلى آسيا.

وسجلت الشركة في السنة المالية 2024/25 طلبات جديدة بقيمة 8.8 مليار يورو، أي ما يقارب ستة أضعاف العام السابق (1.5 مليار يورو). ويعد التقرير المالي الطوعي الذي قُدِّم الآن أول تقرير مستقل للشركة بعد انفصالها عن مجموعة "تيسنكروب" في الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

وتخطط "تيسنكروب مارين سيستمز" لتوسيع الإنتاج في موقع فيسمار العام المقبل، حيث ستبدأ تصنيع الغواصات هناك، باستثمار قدره 200 مليون يورو في السنة المالية الجديدة، خاصة لإنشاء خط إنتاج لأجسام الغواصات في ميكلنبورج-فوربومرن، وهو خط مماثل لما هو قائم بالفعل في كيل.

وقال الرئيس التنفيذي أوليفر بوركهارد إن وضع حجر الأساس لاستخدام فيسمار كحوض بناء مختلط قد تم، وأضاف: "على عكس كيل، حيث كنا نبني الغواصات حتى الآن فقط". ويعمل في الموقع حالياً نحو 300 شخص، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1500.

وتؤكد الشركة أنها تتصدر السوق العالمية في مجال الغواصات غير النووية، كما تقوم ببناء فرقاطات وطرادات، ويعمل لديها أكثر من 9100 موظف، منهم نحو 3300 في كيل، إضافة إلى مواقع في فيسمار وإيتاجاي في البرازيل. وتبقى مجموعة "تيسنكروب" المساهم الأكبر في الشركة.