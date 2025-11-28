رصد طائرات مسيرة مشبوهة فوق قاعدة عسكرية في ألمانيا

كشف تقرير نشرته مجلة دير شبيجل الإخبارية الألمانية اليوم الجمعة، أنه تم رصد طائرات مسيرة فوق قاعدة للقوات المسلحة الألمانية في جنوين، جنوب شرقي مدينة روستوك، بينما كان يتم تدريب جنود أوكرانيين هناك.

وأكدت وزارة الداخلية في ولاية مكلنبورج- فوربومرن أن الشرطة تحقق في الحادث.

ولم تكشف متحدثة باسم الوزارة عن أية معلومات إضافية، واكتفت بقولها إن التحقيقات جارية.

وأفادت دير شبيجل بأن الحادث وقع في 13 أكتوبر الماضي.

ولم تتمكن قوات الجيش الألماني ولا الشرطة من إيقاف الطائرات المسيرة الأربع.

وبحسب التقرير ، تحقق شرطة مكلنبورج-فوربومرن في قيام أشخاص مجهولين "بتصوير مهدد للأمن" للمنشآت العسكرية.





