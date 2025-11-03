استثمار في الدمار.. كيف تتربح أوروبا من حرب أوكرانيا؟

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، انقسمت المواقف الدولية بين داعم قوي لكييف ومتحفّظ يرى أن المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا تُرهق اقتصادات أوروبا، لكنّ قراءة معمقة تُظهر أن تمويل أوكرانيا ليس عبئاً، بل فرصة استراتيجية هائلة لأوروبا على المدى المتوسط والطويل، وفقاً لـ" ذا إيكونوميست".

استثمار في أمن القارة الأوروبية

تمويل أوكرانيا يعني دعم الخط الأمامي للدفاع الأوروبي، فكل دولار أو يورو يُنفق اليوم هناك، يُجنّب أوروبا خطر مواجهة مباشرة مع روسيا غداً.

صمود أوكرانيا في الحرب مع روسيا يمنع تمدد الدب الروسي نحو مولدوفا، ودول البلطيق، وحتى بولندا، وهي دول عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إذن، أمن أوروبا يبدأ من كييف.

تُعد الحرب في أوكرانيا تذكيراً مؤلماً لأوروبا بأنها اعتمدت لعقود على الولايات المتحدة لتأمينها العسكري وعلى روسيا في الطاقة، وبتمويل أوكرانيا وتسليحها، تُعيد أوروبا بناء قدراتها الدفاعية الذاتية من تصنيع الذخائر إلى تطوير تكنولوجيات السلاح والطائرات المسيرة.

وقد بدأت دول مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا بالفعل في زيادة ميزانيات الدفاع بشكل غير مسبوق منذ الحرب الباردة.

فرصة اقتصادية وصناعية

دفعت الحرب الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى الانتعاش بعد سنوات من الركود، وستخلق استثمارات الاتحاد الأوروبي في إنتاج الذخائر والدبابات والطائرات مئات الآلاف من فرص العمل وتعيد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والصناعة الثقيلة.

علاوة على ذلك، فإن إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، التي تُقدّر تكلفتها بما يزيد على 500 مليار يورو، ستفتح أمام الشركات الأوروبية سوقاً ضخمة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة.

انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيمنح أوروبا عمقاً استراتيجياً جديداً في الشرق، ويُعيد التوازن الجيوسياسي في مواجهة موسكو وبكين، كما أن دمج أوكرانيا في الاقتصاد الأوروبي يعني توسيع سوق الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 40 مليون مستهلك جديد.

التكلفة.. لكنها صفقة جيدة

يتحدث المنتقدون عن الكلفة المالية الضخمة لدعم أوكرانيا، لكن انتصار موسكو سيقوّض الأمن الأوروبي على حد قول المجلة، ويزيد الإنفاق الدفاعي عشرات الأضعاف، ويهز الثقة في وحدة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

بالمقارنة، فإن دعم أوكرانيا هو أقل كلفة وأكثر ذكاءً من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية.