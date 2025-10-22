البرلمان الأوروبي يُكرِّم صحفيين مسجونين بتهم "ملفقة" من بيلاروس وجورجيا!

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الأربعاء، فوز صحفي وصحفية يقضيان عقوبة السجن حالياً في بيلاروس وجورجيا، بجائزة "ساخاروف"، وهي جائزة الاتحاد الأوروبي الأبرز في مجال حقوق الإنسان.

الصحفي أندريه بوتشوبوت، وهو مراسل لصحيفة "جازيتا فيبورتشا" البولندية الشهيرة، أدين بتهمة "الإضرار بأمن بيلاروس القومي"، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أعوام، يقضيها حالياً في سجن "نوفوبولوتسك".

أما الصحفية مزيا أماجلوبيلي، فهي بارزة وأسست اثنتين من وسائل الإعلام المستقلة في جورجيا، وقد أدينت في أغسطس الماضي بصفع قائد شرطة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.

وتم الحكم عليها بالسجن لمدة عامين، في قضية وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها محاولة لـ "قمع حرية الإعلام".

وقالت ميتسولا في البرلمان بستراسبورغ بفرنسا: "كلاهما صحفيان يقبعان حالياً في السجن بتهم ملفقة، لمجرد قيامهما بعملهما والتحدث ضد الظلم. لقد جعلتهما شجاعتهما رمزين للنضال من أجل الحرية والديمقراطية".

يُذكر أن جائزة "ساخاروف" التي يمنحها الاتحاد الأوروبي سنوياً - والتي سُميت على اسم المعارض السوفيتي الحائز على جائزة نوبل للسلام أندريه ساخاروف - أُطلقت في عام 1988، لتكريم الأفراد أو الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويصفها البرلمان بأنها "أرفع تكريم يقدمه الاتحاد الأوروبي للعمل في هذا المجال".