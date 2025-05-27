الشرطة تعتقل بريطانياً صدم بسيارته جماهير تحتفل بتتويج ليفربول بالدوري

صدمت سيارة حشداً من مشجعي ليفربول خلال موكب احتفالي بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، واعتقلت الشرطة رجلا بريطانيا يبلغ من العمر 53 عاما بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت شرطة مرسيسايد إن سيارة صدمت "عددا من المارة" بعد وقت قصير من مرور حافلة الفريق المكشوفة التي كانت تقل اللاعبين والجهاز الفني عبر وسط المدينة حيث كان في استقبالهم عشرات الآلاف من المشجعين.

وقالت الشرطة: "يمكننا أن نؤكد أن الشخص الذي تم اعتقاله هو رجل بريطاني أبيض يبلغ من العمر 53 عاما من منطقة ليفربول.. لا تزال التحقيقات المكثفة جارية للكشف عن ملابسات هذا الحادث".

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق من صحته على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا وهم ملقون على الأرض. وشاهد مصور من رويترز خدمات الطوارئ وهي تحمل الضحايا على نقالات إلى سيارات إسعاف والحطام المتناثر على الطريق. وتم نصب خيمة في موقع الحادث لعلاج المصابين.

وقالت الشرطة "نطلب من الجميع التزام الهدوء وعدم التكهن بالظروف المحيطة بحادث الليلة".

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق من صحته على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة تسير بسرعة وسط حشود ضخمة من المشجعين الذين كانوا يصطفون على جانبي الشارع، وفي مرحلة ما بدت السيارة وكأنها تنحرف بعيدا عن المنطقة الأكثر ازدحاما.

وأحاط عدد كبير من أفراد الشرطة بالسيارة بعد ذلك بوقت قصير، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى أن المشجعين الغاضبين حاولوا أيضا الوصول للسائق.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر عبر منصة إكس، إن المشاهد كانت مروعة وإنه تم إطلاعه على آخر المستجدات حول الأحداث.

وقال ستارمر على وسائل التواصل الاجتماعي: "المشاهد في ليفربول مفزعة، مشاعري مع جميع المصابين والمتضررين. أرغب في التوجه بالشكر للشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث المروع".

وقال ليفربول على منصة إكس إنه على اتصال مباشر مع الشرطة بشأن الحادث.

وأضاف: "مشاعرنا وصلواتنا مع كل المتضررين من هذا الحادث الخطير".