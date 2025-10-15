20 دقيقة لنطق اسمه..رجل يُجبر نيوزيلندا على تغيير القانون بـ 2,253 كلمة !

عادةً ما تكون عملية التعريف بالاسم مجرد إجراء شكلي عابر، يتم في غضون ثوانٍ معدودة. لكن بالنسبة إلى لورانس واتكينز، تتحول هذه المهمة البسيطة إلى إنجاز خارق يتطلب قدرة غير عادية على التحمل. فالنطق باسمه الكامل، الذي يبلغ طوله 2,253 كلمة، يتطلب 20 دقيقة كاملة.

وقد ظهر ذلك جلياً في حفل زفافه الأول عام 1991، عندما اضطر القائم على عقد الزواج إلى تسجيل القائمة المُرهقة مسبقاً.

وبينما كان الضيوف يتجولون في القاعة ويتناولون الشمبانيا، كان التسجيل يستمر حتى جاءت اللحظة التي قال فيها واتكينز أخيراً: "أوافق".

واتكينز (60 عاماً)، وهو حارس أمن مسلح متقاعد من أوكلاند، نيوزيلندا، يحمل الرقم القياسي العالمي لأطول اسم شخصي، وهو اللقب الذي منحته إياه موسوعة غينيس للأرقام القياسية مؤخراً، بعد أن أعادت تصنيف رقمه الأصلي الذي سُجل في عام 1992 لأطول اسم مسيحي.

وُلد لورانس غريغوري واتكينز عام 1965، وكان الشاب النيوزيلندي مفتوناً ببرنامج "ريبلي صدق أو لا تصدق!" التلفزيوني الذي كان يعرض حقائق غير عادية عن أشخاص وأماكن وأحداث مدهشة حول العالم.

وسرعان ما امتد هذا الاهتمام إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية الذي قرأه بالكامل، ما أشعل لديه طموح الظهور ضمن صفحاته.

وقال واتكينز: "لقد أدهشني حاملو الأرقام القياسية هؤلاء – أسرع رجل في العالم، الأطول، الأقوى. والأشخاص ذوو الشعر الأطول، والأظافر الأطول، وما إلى ذلك".

لكنه سرعان ما توصل إلى أنه كـ "شخص عادي لا يملك موهبة معينة"، فإن أفضل فرصة له تكمن في ابتكار أطول اسم في العالم. وقال: "الخيار الآخر الوحيد كان أكبر فرق في الطول بين الزوجين.

في ذلك الوقت، كان صاحب الرقم القياسي رجلاً من جنوب أفريقيا بنفس طولي، وهو 6 أقدام و2 بوصة (188 سم)، وكانت زوجته بطول 3 أقدام (91 سم). لذا، ما لم أتزوج من شخص أقصر، لم يكن الأمر ليحدث".

التحديات القانونية

قضى واتكينز، وهو الآن مواطن أسترالي يعيش في سيدني، الشهر التالي في تحديد اسمه الجديد، ودفع لكاتب على آلة كاتبة مبلغ 400 دولار نيوزيلندي (230 دولاراً أمريكياً) لتسجيله على الورق.

استلهم واتكينز الأسماء من اللاتينية والإنجليزية القديمة، والشخصيات الشهيرة، وكتب "سمِّ طفلك" في مكتبة أوكلاند التي كان يعمل بها، بالإضافة إلى قاموس لغة الماوري.

وعلى الرغم من عدم وجود روابط ثقافية له بالماوري، قال واتكينز إنه "معجب بالأشخاص الذين يتحدثون لغة السكان البولينيزيين الأصليين لنيوزيلندا".

شملت خياراته أيضاً أسماء مثل لوف وفلورانس وباسل براش (تيمناً بدمية الثعلب التلفزيونية البريطانية)، إلى جانب العديد من الأسماء الساموية التي اقترحها الأصدقاء، وثلاثة أسماء يابانية، واسمين صينيين بما في ذلك "شياو" المكتوب كـ "شال". وأضاف أيضاً اسم غايلورد تكريماً للرياضي الأمريكي الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية في الجمباز لعام 1984، ميتش غايلورد.

وقال واتكينز: "لقد كان رجلاً وسيماً للغاية، لذا سرقت اسمه الأخير"، "لكن اسمي المفضل هو إيه زد 2000 (AZ2000)، ويعني أن لدي أكثر من 2000 اسم من الألف إلى الياء".

مع كتابة اسمه على مدى ست صفحات، تميزت بأخطاء مطبعية عرضية كان من الصعب جداً تصحيحها باستخدام الآلة الكاتبة، قدم واتكينز طلباً قانونياً لتغيير اسمه في عام 1990.

قبلت محكمة مقاطعة أوكلاند طلبه، لكنه رُفض في اللحظة الأخيرة من قبل المسجل العام. وقال واتكينز: "قال المسجل إن الطريقة الوحيدة التي سأحصل بها على اسمي الجديد هي إذا رفعته إلى المحكمة العليا".

وأضاف: "لم يكن لدى الحكومة أي أساس قانوني لرفض تغيير اسمي في ذلك الوقت، لذلك فزت".

مُنح واتكينز اسمه الجديد وحصل على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول اسم مسيحي بـ 2,310 كلمة بعد عامين، في مارس 1992، وفي الشهر الماضي، أُعيد حساب هذا الرقم وأُعيد تصنيفه على أنه "أطول اسم شخصي في العالم" بإجمالي مُصحَّح بلغ 2,253 اسماً فردياً ليعكس رقمه بشكل أكثر دقة.

وقال واتكينز: "ليست كل أسمائي مسيحية، لقد قاموا بدمج السجلات، وأفترض أن ذلك لزيادة الوضوح. وإلا، سيكون هناك تناقض بين شخص لديه أطول اسم مفرد وشخص مثلي، لديه أكثر من 2000 اسم بشكل عام".

للاستخدام اليومي، يختصر واتكينز اسمه الآن إلى لورانس آلون ألوي واتكينز ويوقع توقيعه كـ واتكينز في (Watkins V)، أي الجيل الخامس.

لكن اسمه الكامل يملأ سبع صفحات في شهادة ميلاده، وتطلب جواز سفره الأصلي ست صفحات إضافية.

"جواز سفري الجديد يظهر اسمي الأقصر فقط ويقول إن لدي 2,249 اسماً إضافياً في صفحة الملاحظات"، حسب قوله، مضيفاً: "لكن إذا سافرت، فلا يزال يتعين عليّ أن أحمل نسخة من شهادة ميلادي معي في حال طلب أي شخص رؤيتها".

أشار واتكينز إلى أنه اتبع نهجاً "غريب الأطوار في تغيير اسمه، لكن لا يشاركه الجميع حماسه. "من الجيد أن يكون لديك شيء فريد"، قال. "لكن الآخرين لا يرون الجانب المضحك، أو لا يمكنهم فهم أن لدي هذا العدد الكبير من الأسماء حقاً".

في إحدى المرات الأربع التي ترشح فيها لمنصب عمدة أوكلاند، ترشح تحت أسماء "اللورد إيرل ديوك كينغ ساينت واتكينز" (Lord Earl Duke King Saint Watkins)، ومن الألقاب الأخرى التي تبناها: بارون والبابا وكونت.

في أعقاب انتصار واتكينز في المحكمة العليا، قامت نيوزيلندا بتغيير قانونين أغلقا الباب خلفه. فاليوم، يُحظر على المواطنين اعتماد أسماء تتضمن ألقاباً أو رتباً رسمية، أو مصطلحات مسيئة، أو أرقاماً، أو رموزاً، أو أي اسم أطول من 70 حرفاً بما في ذلك المسافات.

وقال واتكينز إنه لا يشعر بأي ندم على ألقابه التي اختارها، "لو كنت مجنوناً بما فيه الكفاية لتغيير اسمي مرة أخرى، فسيتعين عليّ التخلي عن 98% منها بموجب القانون الجديد، وسأفقد رقمي القياسي العالمي في غينيس الذي كان الهدف كله".

وبفضل القوانين الجديدة، أصبح إرثه مضموناً بقوة – على الأقل في نيوزيلندا.

نيوزيلندا ليست وحدها التي لديها قواعد صارمة تحكم الأسماء الرسمية، ففي آيسلندا، يقتصر الأفراد على ثلاثة أسماء معينة، ويخضعون جميعاً للجنة تسمية تضمن توافق الاسم مع الأبجدية والقواعد النحوية الآيسلندية ومعايير الملاءمة.

وشهدت اليابان قضية تسمية بارزة خاصة بها في عام 1994، عندما أدت محاولة عائلة لتسمية ابنها أكوما (بمعنى شيطان) إلى تدخل حكومي ونقاش حول تدخل الدولة في التسمية.

وبعد معركة قانونية طويلة، سحبت العائلة الاسم، وفي البرتغال، يُطلب من الآباء الجدد الاختيار من قائمة أسماء تمت الموافقة عليها مسبقاً وتلتزم بالتهجئة البرتغالية التقليدية؛ على سبيل المثال، يُسمح باسم توم فقط في شكله البرتغالي توماس.

يمكن أن تحتوي الأسماء على اسمين أولين كحد أقصى وأربعة أسماء عائلية،وتُطبّق الدنمارك قائمة أسماء تمت الموافقة عليها مسبقاً، مع مطالبة البدائل بتصريح خاص.