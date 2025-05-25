إصابة 18 شخصاً في حادثة طعن بهامبورغ

أصيب 18 شخصاً في هجوم بسكين في محطة القطار المركزية بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، حسبما قالت الشرطة. وفي وقت سابق، قالت خدمات الطوارئ، إن 17 شخصاً أصيبوا في الهجوم.

ويعاني 4 من المصابين من إصابات تهدد الحياة، بينما أصيب 6 أشخاص آخرين بجروح خطيرة. وقال مسؤولون، إن 7 أشخاص آخرين أصيبوا على رصيف القطار. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة. وقالت الشرطة، إنها اعتقلت امرأة ألمانية في المحطة، بعدما طعنت أشخاصاً بشكل عشوائي، على الرصيف 13/14.

وقال ناطق باسم الشرطة: إن المرأة ستمثل أمام قاضٍ، وأنها لا تزال محتجزة لدى الشرطة. وبدأت فرقة جرائم القتل التحقيق. ويعتقد المحققون حالياً أن الهجوم نفذته المرأة بمفردها، وقال الناطق باسم الشرطة، فلوريان أبينسيث: إن المشتبه بها لم تقاوم الاعتقال.

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تعتقد أن الطعن كان عملاً بدافع سياسي. وأوضح أبينسيث: «بدلاً من ذلك، لدينا نتائج تقودنا للتحقيق في ما إذا كانت المرأة قد كانت في حالة اضطراب عقلي». وقد تم تأمين السكين المستخدم في الهجوم. وقالت الشرطة إن هناك العديد من شهود العيان الذين ينبغي استجوابهم.

ودفع الحادث الشرطة إلى تنفيذ عملية كبيرة في محطة القطارات المركزية في هامبورغ، واحدة من أكثر مراكز النقل العام ازدحاماً في ألمانيا. واتصل شهود عيان بخدمات الطوارئ.

وفي حين أن الشرطة أغلقت الرصيف الذي وقعت عليه عمليات الطعن، استمرت بقية المحطة في العمل بشكل طبيعي، مساء الجمعة، على الرغم من الوجود القوي للشرطة. وقد أعربت شركة خطوط السكك الحديدية الوطنية «دويتشه بان»، في بيان، عن استيائها العميق بسبب الهجوم. وقالت الشركة: «تفكيرنا وتعاطفنا مع المصابين»، محذرة من تعطل الرحلات.

وأجرى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اتصالاً هاتفياً مع عمدة هامبورغ، بيتر تشنتشر، بعد الهجوم. وقال الناطق باسم الحكومة، ستيفان كورنليوس، إن ميرتس عرض مساعدة الحكومة الاتحادية.