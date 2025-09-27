المجر تقول إن زيلينسكي "فقد عقله" بعد تعليق بشأن المُسيرات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم "الجمعة" إن طائرات استطلاع مسيرة انتهكت المجال الجوي الأوكراني ربما تكون انطلقت من المجر للتحقق من القدرات الصناعية في المناطق الحدودية غرب البلاد، وهو تصريح أثار انتقادا ساخراً من بودابست.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على منصة "إكس" "يفقد الرئيس زيلينسكي عقله بسبب هواجسه المعادية للمجر. بدأ الآن يرى أشياء لا وجود لها".

وكان زيلينسكي يستشهد بتقييم عسكري أولي لنشاط الطائرات المسيرة. ولم يذكر متى شوهدت هذه الطائرات الاستطلاعية المسيرة بالتحديد فوق المنطقة الحدودية.

وقال زيلينسكي على تطبيق تيليجرام للتراسل بعد اجتماعه مع القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا "أصدرت تعليمات بالتحقق من جميع المعلومات المتاحة وتقديم تقارير عاجلة عن كل حادث مسجل".

والمجر عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهما منظمتان متحالفتان مع كييف في الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن العلاقات بين كييف وبودابست كثيرا ما يشوبها التوتر.

وبعد الحرب في فبراير 2022، انتقل كثير من الشركات الصناعية الأوكرانية الكبيرة، لا سيما من الشرق والجنوب، إلى غرب أوكرانيا ومناطق أخرى أكثر أمانا في البلاد.

ويشكك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في المساعدات العسكرية من دول الغرب لأوكرانيا، ويحافظ على علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في وقت سابق اليوم إن كييف فرضت حظرا على دخول ثلاثة مسؤولين عسكريين كبار من المجر ردا على حظر دخول سابق فرضته المجر على مسؤولين عسكريين أوكرانيين.

ويعيش في أوكرانيا حوالي 150 ألفا من أصول مجرية ومعظمهم في منطقة زاكارباتيا على الحدود مع المجر. وكثيرا ما تتصادم الحكومة المجرية وكييف حول الحقوق اللغوية لهذه الطائفة.







