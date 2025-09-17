المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاق تجاري مع إسرائيل



اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم "الأربعا" تعليق اتفاق تجاري مع إسرائيل وهو ما سيؤثر على ما قيمته نحو 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من الصادرات الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حالياً بدعم كاف من دول الاتحاد الأوروبي لإقراره.

كما اقترحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد حزمة عقوبات على وزيرين إسرائيليين ومستوطنين مارسوا "العنف" ضد فلسطينيين بالإضافة إلى 10 من قيادات حماس.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الوزيرين هما وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ قرابة عامين على غزة، وتدهور الوضع الإنساني، إلى زيادة الضغوط السياسية على القادة الأوروبيين لاتخاذ إجراءات.

يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. ووفقا للاتحاد، بلغ حجم التجارة في السلع بينهما 42.6 مليار يورو العام الماضي.

وإذا جرى تعليق اتفاق التجارة الحرة بينهما ستواجه إسرائيل رسوما جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الدول الأخرى التي لا يربطها اتفاق تجاري مع التكتل.

وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية للصحفيين إنه في حالة إسرائيل، سيؤثر ذلك على صادرات تبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو تقريبا، ويترتب عليه نحو 227 مليون يورو من الرسوم الجمركية سنويا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة "إكس" إن المقترحات الأوروبية "مشوهة أخلاقيا وسياسيا، ومن المأمول ألا يتم تبنيها".







