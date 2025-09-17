فريدريش ميرتس..الاستسلام لشروط بوتين سيقوده إلى"هدفه التالي"

حثّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، أوروبا على عدم السماح لروسيا بتحديد شروط أي اتفاق للسلام في أوكرانيا، وحذّر من أن ذلك سوف يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "البحث عن هدفه التالي".

وقال ميرتس أمام البرلمان، مخاطباً النواب خلال وقائع أسبوع الموازنة، إن "بوتين يختبر حدودنا منذ فترة طويلة، إنه يخرب، ويتجسس، ويقتل، ويحاول زعزعة استقرار الناس".

وأضاف ميرتس أن هذا كان واضحاً في بولندا الأسبوع الماضي، عندما انتهكت مسيّرات روسية المجال الجوي للباد، وتم إسقاطها فوق الأراضي البولندية، لأول مرة.

وحذّر المستشار الألماني من أن بوتين يسعى أيضاً إلى زعزعة استقرار المجتمع الألماني.

وأكد ميرتس: "لن نسمح لذلك بأن يحدث"، مضيفاً أن ألمانيا تعزز قدرتها على الصمود وقدراتها الدفاعية لهذا السبب تحديداً.

وقال: "علينا منع خصومنا من القيام بمزيد من العدوان، وفي الوقت نفسه، التقريب بين الحلفاء والشركاء".

كما شدد المستشار الألماني على ضرورة أن تقوم أوروبا بإعادة النظر في مصالحها الاستراتيجية، خصوصاً في ظل التغيرات التي طرأت على العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف: "نحن في أوروبا يجب أن نُعيد تقييم مصالحنا في ضوء التغيرات المتسارعة في علاقتنا مع الولايات المتحدة".

وأشار ميرتس إلى أن التحالف عبر الأطلسي لم يعد "بديهياً كما كان في السابق"، لافتاً إلى أن العلاقة مع واشنطن باتت تقوم على أساس القضايا المحددة والمصالح المشتركة بدلاً من الالتزام الأيديولوجي طويل الأمد. وقال "يبدو من الواضح أن الشراكة مع الولايات المتحدة لن تظل تلقائية، بل ستُبنى بشكل متزايد على أسس المصلحة المشتركة والقضايا المحددة".