"حلفاء أوكرانيا" يبحثون في باريس "الضمانات الأمنية" لكييف

يهدف حلفاء أوكرانيا في ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" إلى تحديد ضماناتهم الأمنية لكيف خلال محادثات في باريس "الخميس" المقبل بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وكتب ماكرون على منصة "اكس" اليوم "الاثنين" بعد مناقشات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته "سنمضي قدما مع شركائنا، بالتعاون مع حلف الناتو، لتحديد ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا. هذه (الضمانات) هي شرط أساسي لإحراز تقدم موثوق نحو السلام".

وأضاف أن الحلفاء "سيقومون أيضا بتقييم موقف روسيا، التي تستمر في حربها العدوانية وترفض السلام".

ويأتي اجتماع باريس بعد قمة أوكرانيا التي عقدت في البيت الأبيض الشهر الماضي. وقال ماكرون "الجمعة" إنه سيتم أيضا خلال الاجتماع مناقشة نشر قوات برية في أوكرانيا لتأمين السلام.

كما يعتزم التحالف مناقشة إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب رفضها عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يذكر أن تحالف الراغبين يتكون من نحو 30 دولة، الكثير منهم من أعضاء الناتو، لكنه يشمل أيضا أستراليا واليابان. من المتوقع أن يرسل بعضهم وفوداً إلى باريس لحضور المحادثات كما سيشارك آخرون عبر الفيديو.





