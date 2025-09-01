الرئيس البولندي يطالب ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية

طالب الرئيس البولندي الجديد كارول نافروتسكي ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية خلال إحياء الذكرى السنوية للغزو الألماني لبولندا عام 1939.

وقال نافروتسكي في نصب "ويستربلات" التذكاري للحرب في جدانسك اليوم الاثنين: "من أجل بناء شراكة قائمة على الحقيقة والعلاقات الجيدة، يجب علينا تسوية مسألة التعويضات من الدولة الألمانية".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" عن السياسي اليميني المحافظ قوله: "بولندا، بصفتها دولة في خط المواجهة وأهم دولة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحتاج إلى العدالة والحقيقة وإلى علاقات واضحة مع ألمانيا، كما تحتاج أيضا إلى تعويضات من الدولة الألمانية"، مطالبا الحكومة البولندية بدعم تنفيذ هذا المطلب.

وفي السنوات الأخيرة، ركّز حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في بولندا بشكل رئيسي على قضية مطالبة ألمانيا بدفع تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت ببولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

كما دعم الحزب انتخاب نافروتسكي، غير المنتمي لحزب، رئيسا للبلاد،وقد تولى نافروتسكي منصبه مطلع أغسطس الماضي.

وترى ألمانيا أن هذه المسألة حسمتها بشكل قاطع معاهدات إعادة توحيد ألمانيا، والتي نصّت على عدم أحقية بولندا في الحصول على تعويضات.

وأشعلت ألمانيا النازية فتيل الحرب العالمية الثانية بغزوها بولندا في الأول من سبتمبر/أيلول عام ١٩٣٩.

وفي إحدى المعارك الأولى، قصفت سفينة حربية ألمانية الموقع العسكري البولندي ويستربلات في جدانسك. وصمد المدافعون البولنديون في وجه التفوق النازي العسكري لمدة سبعة أيام.