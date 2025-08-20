وزير الشؤون الرقمية يطالب الحكومة الألمانية بتقليص البيروقراطية

في إطار النقاش حول تحديث الدولة، طالب وزير الشؤون الرقمية الألماني كارستن فيلدبرجر زملاءه في الحكومة الألمانية، بأن تقدّم وزاراتهم بحلول 15 سبتمبر المقبل خططًا لتقليص البيروقراطية في كل وزارة.

جاء ذلك في خطاب بعث به الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي إلى زملائه في الحكومة، ويعود تاريخ الخطاب إلى الخامس من أغسطس الجاري.

الألمانية (د ب أ). وجاء في الخطاب أن المستوى الفني في وزارة الشؤون الرقمية سيتواصل مع الوزارات للاستفسار عن الوضع الحالي لـ"مشاريع تقليص البيروقراطية".

وأضاف: "آمل في تعاون جيد، وأشكركم مقدمًا على ما ستقدّمونه بحلول الخامس عشر من سبتمبر".

وبحسب فيلدبرجر، فإن من المقرر أن تتركز جلسة مجلس الوزراء في أكتوبلمقبل على موضوع "إلغاء القيود التنظيمية والقضاء على البيروقراطية".

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال فيلدبرجر:"لقد راكمت ألمانيا على مدار عقود طبقات خرسانية من البيروقراطية والآن يجب أن نعمل بشكل حاسم على إزالتها.

يجب على الدولة أن تمنح المواطنين والشركات ثقة أكبر وأن تعهد إليهم بقدر أكبر من المسؤولية".

تجدر الإشارة إلى أن فيلدبرجر كان يشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة ميديا ماركت ساتورن، قبل أن يعينه المستشار الألماني وزيرا للشؤون الرقمية في الحكومة الائتلافية في ألمانيا؛ وهي الحقيبة الوزارية التي تم استحداثها لتكون معنية بمهام من بينها الشؤون الرقمية وتحديث الإدارة، والحد من البيروقراطية، تنظيم حركة البيانات، وتحسين شبكات الاتصالات.