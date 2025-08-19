عسكريون في حلف الناتو يبحثون غداً الأزمة الأوكرانية

قال مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اليوم "الثلاثاء" إن من المتوقع أن يجتمع قادة عسكريون في الحلف غداً "الأربعاء" لبحث الوضع في أوكرانيا، في وقت تعمل فيه واشنطن ودول أوروبية لوضع تفاصيل الضمانات الأمنية المحتملة لكييف.

وابتهجت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بعد أن وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم ضمانات أمنية للمساعدة في إنهاء الحرب خلال قمة عقدت أمس الاثنين، لكن بقيت لديهم أسئلة كثيرة دون إجابة.

وسيُطلع الجنرال في القوات الجوية الأمريكية أليكسوس جرينكويتش، والذي يشرف أيضا على جميع عمليات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، كبار مسؤولي الدفاع على نتائج اجتماع ألاسكا الذي جرى بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

وقال الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي، إن مؤتمراً عبر الفيديو سيُعقد غداً "الأربعاء".

وكتب دراجون على منصة إكس "مع تقدم الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في أوكرانيا، أتطلع إلى إطلاع جرينكويتش على مستجدات الوضع الأمني الحالي".

وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع يُعقد في ظل ظروف استثنائية، وتوقعوا مناقشة أمور مثل الضمانات الأمنية.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من المتوقع أن يحضر الاجتماع، لكن الخطط قد تتغير.







