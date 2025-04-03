تراجع ملحوظ لفاتورة صادرات الأسلحة الألمانية في الربع الأول

تراجعت تصاريح تصدير المعدات العسكرية الألمانية بشكل ملحوظ في الشهور الأولى من العام الجاري، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2024، حسب وزارة الاقتصاد الألمانية.

وأفادت الوزارة، اليوم الخميس، بأن إجمالي قيمة الصادرات المصرح بها من قبل الحكومة الألمانية في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغ 1.18 مليار يورو، أي نحو نصف ما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام السابق، عندما بلغت قيمة الصادرات 2.4 مليار يورو.

وتلقت أوكرانيا وحدها أسلحة ومعدات عسكرية من ألمانيا بقيمة 573 مليون يورو في الشهور الثلاثة الماضية، ما يجعلها أكبر مستورد بفارق كبير، حيث لا تزال الجمهورية السوفيتية السابقة هي الوجهة الأهم لهذه الصادرات.

وجاءت بعدها قطر بفاتورة بقيمة 166.6 مليون يورو ثم إستونيا بفاتورة بقيمة 112 مليون يورو.

أما إسرائيل، فقد احتلت المرتبة العاشرة بفاتورة بقيمة 28 مليون يورو.

يذكر أن الحكومة الألمانية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة بقيمة 13.33 مليار يورو في عام 2024، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، وذهب أكثر من نصف هذه الصادرات، بما يعادل 8.15 مليارات يورو، إلى أوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا.