الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا اليوم "الاثنين" إلى إظهار حسن النية والموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت إن من المبادرات التي يمكن أن تقوم بها موسكو لإظهار حسن النية "إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا وإطلاق سراح أسرى الحرب".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدريد للمناقشة بشأن الحرب في أوكرانيا.

ودعت كالاس أيضا الولايات المتحدة إلى الضغط على الكرملين لإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ ثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه يتعين على روسيا أن ترد بشكل واضح على الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت ترغب في السير على طريق السلام أم لا.

وتتزايد خيبة أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدم التحرك بعد جهود بذلها للتوصل إلى اتفاق سلام وتبنيه لموقف أكثر تصالحا تجاه روسيا قوبل بحذر من حلفائه الأوروبيين.

وفيما يتعلق بنشر قوات لحفظ سلام في أوكرانيا، وهو ما تسعى إليه فرنسا وبريطانيا، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن الحكومة الأوكرانية هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستسمح بوجود قوات أجنبية على أراضيها وموعد ذلك.







