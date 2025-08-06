سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل

قال رئيس الوزراء روبرت جولوب في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية "إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم،تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف "هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي".

ذكرت حكومة سلوفينيا في بيان اليوم الأربعاء أنها فرضت حظرا على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.

وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت "حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات".

ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط. كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل.

والجدير بالذكر انه و قبل سنوات قليلة فقط، لم يكن من المتوقع أن تتحول سلوفينيا، ذلك البلد الأوروبي الصغير، إلى أحد أبرز الأصوات المناهضة لإسرائيل داخل القارة الأوروبية.

ففي المرحلة التي سبقت حكومة روبرت غولوب الحالية، كانت السلطة في يد يانيز يانشا، الزعيم اليميني المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية وخلال فترة حكم يانشا الأخيرةتبنى سياسات موالية لإسرائيل، تجلت أبرزها في جعل إسرائيل وجهته الأولى خارج الاتحاد الأوروبي في زيارة رسمية.

لكن مع وصول حكومة غولوب اليسارية الوسطية، تبدلت السياسة الخارجية لسلوفينيا بشكل جذري، لتصبح من أكثر الحكومات الأوروبية انتقادا لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.