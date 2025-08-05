الاسكندنافيون في "الناتو" يقدمون 500 مليون دولار لأوكرانيا

تعتزم الدول الاسكندنافية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، السويد والدنمارك والنرويج، تقديم إجمالي أكثر من 500 مليون دولار لمبادرة ترمي إلى تسريع إرسال الأسلحة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وتساهم السويد بـ 275 مليون في قائمة احتياجات أوكرانيا ذات الأولوية، وهي مبادرة ينسقها الناتو، فيما تعهدت الدنمارك بتقديم 580 مليون كرونه دنماركية (90 مليون دولار) وتساهم النرويج بـ 5ر1 مليار كرونه نرويجية (146 مليون دولار)، حسبما أعلنت حكومات الدول الثلاث

. وسوف تشتري الدول المشاركة، في إطار المبادرة، معدات دفاعية من الولايات المتحدة ثم توفرها لأوكرانيا بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي المستمر.

وتضم الحزمة الاسكندنافية صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي (باتريوت)، حسبما ذكر وزير الدفاع السويدي بول يونسون في مؤتمر صحفي في ستوكهولم. وشكر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته الدول الثلاثة على إسهاماتها.