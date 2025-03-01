أعمال شغب خلال تظاهرات في اليونان

اندلعت أعمال شغب في مدينتي أثينا وسالونيك اليونانيتين، أمس، خلال تظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى الثانية لحادث قطار مميت وقع في بلدة تيمبي الصغيرة بالقرب من جبل أوليمبوس قبل عامين.

ومع اقتراب نهاية تجمع لأكثر من 170 ألف شخص في أثينا، ألقيت زجاجات حارقة باتجاه وحدات الشرطة الخاصة المتمركزة حول مقر البرلمان، كما اندلعت أيضاً أعمال شغب في سالونيك.

وأظهرت صور بثتها قناة «إي أر تي» الإخبارية استخدام رجال الشرطة للغاز المسيل للدموع، بينما فر العديد من المتظاهرين السلميين وهم مذعورون. ووفق الشرطة، فإن مثيري الشغب في أثينا يتراوح عددهم بين 500 و700 متطرف.

واحتشد المتظاهرون وسط أثينا وفي مدينة سالونيك الساحلية، حيث تتأهب اليونان لما قد تصبح أكبر تظاهرات تشهدها على الإطلاق في الذكرى الثانية لحادث قطار مميت ترك أسئلة كثيرة دون إجابات.

ومن المتوقع أن يشارك مئات الآلاف، في حين تستعد أثينا على وجه التحديد لاضطرابات. وجرى نشر 5 آلاف شرطي في العاصمة. ويطالب المتظاهرون بإجراء تحقيق شامل في حادث التصادم المأساوي بين قطار شحن وقطار ركاب في 28 فبراير2023، الذي أسفر عن مقتل 57 شخصاً أغلبهم صغار السن.

وسوف يصاحب التظاهرات إضرابات في مجال النقل الجوي والعبارات، حيث يحاول السكان الضغط على الحكومة لتسريع تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في تيمبي بوسط اليونان. وسيتوفر النقل العام فقط للأشخاص الذين يرغبون في السفر للمشاركة في الاحتجاجات.

وتتهم النقابات العمالية والأحزاب المعارضة الحكومة بالتستر على الحادث. ويطالب كثيرون بأن يتحمل الساسة المسؤولية. وقدمت هيئة التحقيق في الحوادث الجوية والسكك الحديدية أول تقرير رسمي الأسبوع الجاري.

وألقى الضوء على الوضع المزري للسكك الحديدية اليونانية، ووجد أخطاء في التحقيقات التي جرت عقب الحادث. وترفض الحكومة هذه الاتهامات، وتجري السلطات المسؤولة والسلطة القضائية تحقيقات مستقلة، لكنها تستغرق وقتاً طويلاً بسبب الكم الضخم من الأدلة، حسبما تقول الحكومة.