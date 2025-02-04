إسبانيا توافق على خفض أسبوع العمل القانوني إلى 37.5 ساعة

وافق وزراء إسبان، اليوم الثلاثاء، على خفض أسبوع العمل القانوني إلى 37.5 ساعة دون تغيير في الراتب، ليمضوا قدماً في أحد الإجراءات الرئيسية للحكومة الائتلافية على الرغم من معارضة روابط أصحاب العمل.

ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على خفض ساعات العمل من 40 ساعة حالياً، وذلك في مرسوم تنفيذي صاغته وزيرة العمل يولاندا دياث التي ترأس حزب سومار (اتحدوا) المنتمي إلى اليسار المتشدد.

وقالت دياث للصحفيين: "يتعلق هذا الاقتراح بالعيش بشكل أفضل والعمل لمدة أقل وزيادة الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية".

ولايزال الإجراء بحاجة إلى موافقة البرلمان، إذ تفتقر الحكومة المنتمية إلى يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث إلى أغلبية واضحة وتعتمد على الموازنة بين مطالب العديد من الأحزاب الأصغر لإقرار التشريعات.

وجعلت دياث، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، خطة تقليص ساعات العمل بحلول نهاية 2025 أحد محاور دعم حزبها لرئاسة سانتشيث للحكومة.

