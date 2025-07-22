ألمانيا تستثمر 800 مليون يورو فى الخدمات الطبية للجيش

تعتزم الحكومة الألمانية خلال السنوات القادمة استثمار عدة مئات من ملايين اليوروهات في أكاديمية الخدمات الطبية التابعة للجيش الألماني في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارة لقوات الجيش في العاصمة البافارية اليوم" نخطط لاستثمار 500 مليون يورو هنا خلال السنوات المقبلة، وعلى المدى البعيد سيصل الإجمالي إلى 800 مليون يورو".

وأكد الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذا الاستثمار هو دليل واضح على الالتزام بالموقع العسكري وبالوحدة نفسها، مشددًا على أن:"أكاديمية الخدمات الطبية التابعة للجيش، لا غنى عنها عندما يتعلق الأمر بالدفاع على المستوى الوطني ومستوى التحالف".

وأوضح بيستوريوس أن الاستثمار في الخدمة الطبية لا يقل أهمية عن شراء "الدبابات القتالية، والفرقاطات، والغواصات، وطائرات إف-35 وغيرها"، مضيفًا أن الجيش القادر على الدفاع يحتاج بالضرورة إلى خدمة طبية مجهزة بشكل مناسب، ووصف هذه الخدمة بأنها تشكل العمود الفقري الأخلاقي والصحي للقوات المسلحة.

وتابع قائلًا: "وهذا ينطبق بشكل خاص في الأوقات التي يتطلب فيها وضع التهديد تركيزًا متجددًا على المستوى الوطني ومستوى التحالف".

وأشار بيستوريوس إلى أن الخدمة الطبية للجيش تحظى بتقدير كبير على المستوى الدولي ومن قبل الحلفاء أيضا، وتحدث عن نقل هذه المعرفة والخبرة المهنية أيضًا للجنود الأوكرانيين الذين يتلقون تدريبهم في الأكاديمية الطبية.

وفي هذا السياق، لفت بيستوريوس إلى أهمية التطورات التقنية، مثل استخدام الطائرات بدون طيار أو المختبرات المتنقلة، بالإضافة إلى المعاهد البحثية الموجودة في الأكاديمية مثل معهد الإشعاع الحيوي، وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم الأدوية، والسموم.

واختتم تصريحاته قائلا:" لهذا السبب، ندفع قدمًا وبأقصى سرعة ببناء مركز جديد لتقنيات الحماية الطبية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ايه بي سي". ويعني مصطلح حماية الـ "أيه بي سي" التدابير المتخذة للوقاية من الأخطار النووية والبيولوجية والكيميائية.