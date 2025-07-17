ميرتس.. يرفض 2 تريليون يورو طرحتها موازنة الاتحاد الأوروبي

رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس المقترح الذي قدّمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن إعداد موازنة مشتركة للاتحاد الأوروبي بقيمة 2 تريليون يورو.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في شركة ايرباص بمدينة ستيفنيج شمال لندن اليوم الخميس، خص ميرتس بالرفض الاقتراح الخاص بفرض ضرائب من قبل الاتحاد الأوروبي على الشركات كما تقترحه فون دير لاين.

وأضاف: "يمكنني أن أستبعد ذلك بالنسبة لألمانيا، نحن لن نشارك في سلوك هذا الطريق. نحن لن نفعل ذلك".

يذكر أن السياسية الألمانية فون دير لاين والتي تنتمي إلى حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي، تسعى إلى زيادة كبيرة في الموازنة متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي من أجل تمويل استثمارات إضافية في مجالي الأمن والدفاع.

ووفقًا لما تريده المفوضية، فإن الموازنة للفترة من 2028 إلى 2034 ينبغي أن تبلغ حوالي 2 تريليون يورو، أي أكثر بنحو 700 مليار يورو من الميزانية الحالية للفترة الممتدة على سبع سنوات.

كما يشمل اقتراح فون دير لاين فرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تحقق مبيعات سنوية تتجاوز 100 مليون يورو.

وقال ميرتس إنه لا بد من مناقشة مقدار تمويل الميزانية، معترفًا بأن المقترح المطروح على أقل تقدير "يُعيد توزيع النسب بين بنود الإنفاق المختلفة". وأضاف أن من الجيد "أننا عازمون على بذل المزيد من الجهود مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في مجالي الدفاع والأمن".