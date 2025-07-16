لأول مرة تعيين امرأة في منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات الألماني





تم تعيين الخبيرة القانونية غابريلا مونشاو نائبة لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي)، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجهاز.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أوضح الجهاز في برلين أن مونشاو، البالغة من العمر 51 عاماً، كلفت بإدارة المهام المركزية للاستخبارات الخارجية الألمانية.

وتشغل مونشاو هذا المنصب خلفاً لفيليب فولف الذي انتقل إلى ديوان المستشارية الاتحادية ليشغل منصب رئيس قسم ومنسق لأجهزة الاستخبارات الاتحادية.

وتتمتع مونشاو بخبرة تتجاوز 20 عاماً في جهاز الاستخبارات الخارجية بألمانيا، حيث عملت في مجالات متعددة تشمل المشتريات، ورئاسة مكاتب استخبارات في الخارج، والموارد البشرية، بالإضافة إلى عملها ضمن فريق القيادة في برلين.

وأوضح البيان أن ملفها الشخصي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية الواسعة والخبرة الدولية بالإضافة إلى خبرة قوية في مجال القيادة.

وبتعيين مونشاو، يعيد جهاز الاستخبارات تشكيل هيكله القيادي بشكل جزئي. ومن المتوقع أن يشغل السفير الألماني الحالي لدى أوكرانيا، مارتن ييجر، منصب رئيس الجهاز في سبتمبر (أيلول) المقبل ليحل محل برونو كال الذي شغل هذا المنصب على مدار تسعة أعوام.

وبدوره، سينتقل كال (63 عاماً) الذي ترأس الجهاز في عام 2016، إلى الفاتيكان ليشغل منصب السفير الألماني لدى الكرسي الرسولي في روما.

وإلى جانب مونشاو، هناك نائبان آخران لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، وهما ميجور جنرال داج باير المسؤول عن الشؤون العسكرية في الجهاز، وأوله ديل المسؤول بشكل رئيسي عن الشؤون الخارجية في الاستخبارات الألمانية.