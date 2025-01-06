ألمانيا: ماسك لا يملك التأثير في بلد سكانه 84 مليون نسمة

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن تأثير إيلون ماسك في الشعب الألماني محدود، مقللاً من شأن نفوذ الملياردير الأمريكي بعد انتقاده للمستشار أولاف شولتس ودعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين: "الناس العاديون والعقلاء والمحترمون يشكلون الأغلبية في هذا البلد".

وتابع: "نتصرف كما لو أن تصريحات ماسك على تويتر يمكن أن تؤثر في بلد يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة بالأكاذيب أو أنصاف الحقائق أو التعبير عن الرأي، لكن ببساطة هذا ليس هو الحال"، مشيراً إلى منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك باسمها القديم تويتر قبل أن يغير الملياردير اسمها إلى إكس.