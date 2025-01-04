تحذير من إنهاء متسرع للحرب في أوكرانيا

حذر رئيس حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، من مغبة التوصل إلى اتفاق متسرع لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال السياسي الألماني، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إنه "لا ينبغي للغرب أن يقترح صفقة قصيرة المدى على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل يجب أن يضع حدودا واضحة له، مضيفا أن "بوتين يتبنى التفكير الإمبراطوري".

وقال: "كنا نعتقد أن هذا التفكير انتهى مع الحرب العالمية الثانية في أوروبا، لكن ليس هذا هو الحال. نحن في مرمى بوتين".

وأطلقت روسيا غزوا شاملا للأراضي الأوكرانية في فبراير عام 2022.

وحذر فيبر من أنه من المرجح أن ينخفض ​​الدعم العسكري الأمريكي لشركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا على المدى الطويل، وقال: "330 مليون أميركي لن يرغبوا في الدفاع بشكل دائم عن 440 مليون أوروبي"، مؤكدا أنه من المهم الآن التفكير بطريقة أوروبية أكثر في الدفاع، وقال: "نحن بحاجة إلى عمليات شراء مشتركة لشراء الأسلحة بسعر أرخص. نحن بحاجة إلى درع دفاع صاروخي أوروبي ولواء دفاع سيبراني. وعلينا أن نؤمن الحدود الشرقية معا".

وهناك مخاوف داخل الناتو من أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد توليه منصبه في 20 يناير الجاري.