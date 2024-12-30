برلين تتهم إيلون ماسك بالتأثير في الانتخابات الألمانية

اتهمت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمحاولة التأثير في الانتخابات الاتحادية الألمانية المقرر إجراؤها في فبراير المقبل.

وقالت: "يحاول إيلون ماسك بالفعل التأثير على الانتخابات الاتحادية" من خلال منشورات على منصة إكس ومقال رأي كتبه مطلع هذا الأسبوع يدعم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.

وأضافت المتحدثة أن ماسك حر في التعبير عن رأيه، لكن "حرية الرأي في نهاية المطاف تشمل أيضاً كثيراً من الهراء".

ويأتي دعم حزب البديل من أجل ألمانيا من جانب ماسك، الذي من المقرر أن يعمل مستشارا للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه ناخبو ألمانيا للتصويت في 23 فبراير بعد انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار أولاف شولتس.

وبعد نشر مقال للرأي باللغة الألمانية في صحيفة "فيلت ام زونتاج" التابعة لمجموعة "أكسل شبرينجر" الإعلامية، توسع ماسك في التعبير عن رأيه في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس كتب فيه "فقط حزب البديل يمكنه إنقاذ ألمانيا"، وأشاد بنهج الحزب في التنظيم والضرائب وتحرير السوق من القيود.