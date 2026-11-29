

تدخل إسبانيا اليوم واحدة من أكثر محطاتها السياسية حساسية، مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تحمل أبعاداً تتجاوز حدود التنافس الحزبي على السلطة، لتضع مستقبل حكومة بيدرو سانشيز أمام اختبار سياسي معقد، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتراجع الثقة السياسية، مقابل تنامي نفوذ اليمين المحافظ والمتشدد. وبين رهان الاشتراكيين على الحفاظ على الحكم وطموح الحزب الشعبي وحليفه المحتمل حزب فوكس للعودة إلى السلطة، تبدو مدريد أمام مفترق طرق قد يعيد تشكيل المشهد السياسي الإسباني، ويمتد تأثيره إلى موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي.

يسعى سانشيز الأحد للبقاء في السلطة رغم تراجعه في استطلاعات الرأي، في انتخابات تشريعية قد تفضي إلى تحالف بين اليمين واليمين المتطرف يتولى الحكم للمرة الأولى منذ انتهاء دكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975.

وفي حال حصل مثل هذا التناوب السياسي في إسبانيا، فسيعزّز تقدم القوى المحافظة واليمين المتطرّف في القارة الأوروبية حيث فرض رئيس الوزراء الاشتراكي نفسه كأحد أبرز أصوات اليسار، متبنّياً مواقف معارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وستكون نتيجة هذه الانتخابات في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو موضع متابعة حثيثة في الاتحاد الأوروبي، إذ إنها الأولى في سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة في التكتل خلال الأشهر المقبلة، مثل الانتخابات الرئاسية في فرنسا والانتخابات التشريعية في بولندا وإيطاليا.

سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» الضوء على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي يخوض واحدة من أصعب معاركه الانتخابية، بعد سنوات من النجاة من الأزمات السياسية واستعادة موقعه في قيادة الحزب الاشتراكي ورئاسة الحكومة.

وترى الصحيفة أن الرجل الذي عُرف بقدرته على المناورة والصمود في وجه خصومه قد يجد نفسه هذه المرة أمام تحديات أكثر تعقيداً، في ظل تنامي الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف السكن، وتزايد الهجرة، وفضائح الفساد، وتراجع كفاءة البنية التحتية.

وتشير«فايننشال تايمز» إلى أن سانشيز لا يخوض معركته الحالية في مواجهة الحزب الشعبي المحافظ وحده، بل يواجه أيضاً صعود حزب «فوكس» اليميني المتطرف، الذي أصبح لاعباً مؤثراً في المشهد السياسي الإسباني، ويصفه سانشيز بأنه تهديد خطير للديمقراطية، بينما يشن زعيمه سانتياغو أباسكال هجمات شخصية حادة عليه.

ولا تبدو أزمة المعسكر اليساري مرتبطة فقط بتراجع شعبية الحكومة أو بتآكل رصيد رئيسها السياسي، وإنما أيضاً بتعمق الانقسامات داخل مكوناته، وصعوبة الحفاظ على التحالف الذي أتاح لسانشيز الاستمرار في السلطة خلال السنوات الماضية، فقد بات اليسار يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في المنافسة مع اليمين من جهة، واستعادة تماسكه الداخلي من جهة أخرى، في ظل تراجع جاذبية بعض مكوناته وصعود قوى جهوية ويسارية ذات توجهات محلية في مناطق مختلفة من البلاد. وبعد بقائه على مدى أكثر من 8 سنوات على رأس واحدة من القوى الاقتصادية الأوروبية القليلة التي يحكمها اليسار، يخوض سانشيز الاستحقاق الانتخابي بعدما أضعفته فضائح فساد طالت أوساطه وأزمة سكن تثير استياءً شعبياً واسعاً.

تحول الساحة الإسبانية إلى نقطة تقاطع لحسابات سياسية دولية، حيث تتزايد المؤشرات على أن نتائج هذه الانتخابات قد تترك أثراً ملموساً على مسار التحالفات الإقليمية ومواقف مدريد تجاه القضايا الدولية الراهنة.

وتضع التقديرات الانتخابية الحزب الشعبي أمام احتمال تصدر النتائج، لكن قدرته على تحويل هذا التقدم إلى أغلبية حكومية ستظل مرتبطة بموقع «فوكس» وحجم تمثيليته البرلمانية؛ فالحزب المحافظ قد يجد نفسه مضطراً إلى التفاوض مع اليمين المتطرف لتأمين أغلبية تتيح له الوصول إلى رئاسة الحكومة، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الحياة السياسية الإسبانية، قد تشهد وصول هذا التيار إلى السلطة التنفيذية على المستوى الوطني للمرة الأولى منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية عقب نهاية حكم فرانكو.

ويأمل خصم سانشيز الرئيسي ألبرتو نونييز فييخو (65 عاماً) في الوصول أخيراً إلى قصر مونكلوا، بعدما فاز في انتخابات يوليو 2023 من غير أن يتمكّن بعدها من جمع تأييد كافٍ في البرلمان لتشكيل حكومة.