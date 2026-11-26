بعد عشر سنوات على تصويت البريطانيين لمغادرة الاتحاد الأوروبي، عاد سؤال العضوية يطرق أبواب «داونينغ ستريت»، وجاءت الطرقات هذه المرة من داخل المكتب نفسه. ففي قمة بروكسل يوم 20 نوفمبر، اتفقت لندن والاتحاد على تسهيل تجارة الأغذية وربط نظامَي تداول الانبعاثات وإطلاق برنامج لتنقّل الشباب. وبعد ثلاثة أيام، وقف رئيس الوزراء آندي بيرنهام أمام مجلس العموم ليعلن أن الخطوة التالية ستكون تبادلاً غير رسمي للأفكار حول مستقبل العلاقة، تُعرض نتائجه قرابة موعد القمة المقبلة بعد نحو عام. وفي المسافة بين اتفاقات تمسّ حياة الناس اليومية وسؤال سياسي ظنّت بريطانيا أنها حسمته في 2016، تبدأ قصة التقارب الجديد.

ولم يكن الرجل الذي يمسك بهذا الملف اليوم في حسابات أحد قبل أشهر قليلة. فبيرنهام، الذي يلقّبه أنصاره «ملك الشمال»، غادر وستمنستر قبل نحو عقد ليصبح عمدة لمانشستر الكبرى، ثم عاد إلى البرلمان من بوابة انتخابات فرعية في دائرة ميكرفيلد، قبل أن تطيح أزمة قيادة في حزب العمال بكير ستارمر، فيتولى زعامة الحزب في يوليو دون منافس، ويدخل «داونينغ ستريت» في العشرين منه، سابعَ رئيس وزراء منذ استفتاء 2016. ومنذ أيامه الأولى بدا عازماً على مغادرة نهج سلفه، الذي آثر التقارب مع بروكسل «قطعة قطعة».

مسؤولية الغلاء

وتفسّر الأرقام جانباً كبيراً من هذا الاستعجال. فالتضخم في بريطانيا بلغ 3.6% في أكتوبر، وهو أعلى مستوياته منذ عام، مدفوعاً بفواتير الطاقة وأسعار الوقود. ويوم الأربعاء أعلنت هيئة تنظيم الطاقة «أوفجم» رفع سقف أسعار الكهرباء والغاز المنزلية بنسبة 26% اعتباراً من يناير، إلى ما يعادل 2,166 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، في أكبر زيادة منذ أكتوبر 2022، بعد أن دفعت التوترات في الشرق الأوسط أسعار الغاز بالجملة إلى الصعود. ويتوقع بنك إنجلترا أن يقترب التضخم من 5% بحلول منتصف العام المقبل، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض الحكومي، وباتت الموازنة العامة مثقلة بفوائد دين يقارب حجم الاقتصاد كله. وفي مناخ كهذا، يغدو حديث بيرنهام عن خفض التكاليف وحماية أسعار المتاجر حاجة سياسية ملحّة، وتصبح أوروبا، في حسابات حكومته، أقصر الطرق إلى نمو تحتاج إليه البلاد. وقد وصف اتفاق بروكسل بأنه أكبر إجراء لتحفيز النمو في الدورة البرلمانية الحالية، وحمّل الخروج مسؤولية تباطؤ الاقتصاد، قائلاً إن بريطانيا أحرقت «جسوراً كثيرة» منذ غادرت الاتحاد.

وفي بروكسل، أتمّ الطرفان التفاوض على ثلاثة ملفات ظلت معلقة منذ قمة لندن في مايو 2025: منطقة مشتركة للمعايير الصحية والنباتية تيسّر حركة الأغذية عبر الحدود، وربط نظامَي تداول الانبعاثات، وبرنامج «تجربة الشباب» الذي يتيح للشباب العيش والعمل والدراسة على ضفتي المانش. وحرصت الحكومة على طمأنة مواطنيها بأن هذه الاتفاقات لن تُلزم دافع الضرائب البريطاني بالمساهمة في موازنة الاتحاد، وأعلنت تقدماً في مسار الانضمام إلى سوق الكهرباء الأوروبية. وقدّم بيرنهام الحزمة بلغة المعيشة اليومية، فتحدّث عن خفض التكاليف وفتح الفرص أمام الأجيال الجديدة. ويبدو أن الرجل يدرك أن الحجة الاقتصادية أقرب إلى قلوب الناخبين من خطاب الهوية الذي غلب على حملة الاستفتاء قبل عشر سنوات.

الخيار الواقعي

غير أن الاتفاقات التقنية تبقى الوجه الأقل إثارة في المشهد. فبيرنهام أعلن أن خطته العشرية، المنتظر الكشف عنها في منتصف ديسمبر، ستتناول خيارات العلاقة البعيدة المدى مع «أكبر سوق» لبلاده. وتقرأ جيل روتر، الباحثة في «معهد الحكومة» البريطاني، هذا التحول قراءة لافتة، فهي ترى أن بيرنهام أعاد فكرة العودة إلى الاتحاد إلى قلب النقاش السياسي، وأن الخيار الواقعي قد ينحصر في الإبقاء على الوضع القائم مع تعاون أوسع في الدفاع والأمن، أو التقدم بطلب العضوية الكاملة من جديد.

وأكثر ما لفت المراقبين حرصه على خفض الصوت بقدر ما يرفع سقف الخيارات. فقد قال أمام مجلس العموم: «لن يكون هناك إلحاح مني على مسألة أوروبا»، في عبارة تستعيد بسخرية مبطنة وعد ديفيد كاميرون عام 2006 بالكفّ عن الحديث عن أوروبا، ذلك الوعد الذي انتهى باستفتاء غيّر وجه البلاد. ولما سُئل إن كانت العودة إلى الاتحاد دون استفتاء أمراً لا يمكن تصوره، أجاب بالإيجاب، وأضاف: «إن كان ذلك في المصلحة الوطنية لبريطانيا فسأوصي به هذا المجلس، وإن لم يكن فلن أفعل»، مؤكداً أنه «لا يوجد رأي مسبق، ولا وجهة محددة سلفاً». ثم ردّ على أسلافه الذين حذّروه من إعادة فتح الملف بأن من يرفضون الحديث عن البريكست يخاطرون بإبقاء البلاد «عالقة في الماضي».

حماس وخيارات

في بروكسل تبدو الصورة أقل حماسة وأكثر واقعية. فمصادر الاتحاد تصف رغبة بيرنهام في «العصف الذهني» حول العلاقة المستقبلية بأنها «دبلوماسية عادية». ويقول أحد المسؤولين: «لا أظن أن الخيارات كثيرة، وهي واضحة: الوضع القائم، أو الاتحاد الجمركي، أو السوق الموحدة، أو العضوية الكاملة». فالأوروبيون، الذين خبروا سنوات التفاوض المرهقة على شروط الخروج، لا يبدون مستعدين لصياغة ترتيبات «مفصّلة على المقاس» البريطاني، وما يعرضونه قائمة محددة سلفاً، لكل بند منها التزاماته. ويضيف الحساب الأوروبي عاملاً آخر، فقد قرأ كريس ميسون، المحرر السياسي في «بي بي سي»، إشارة بيرنهام إلى تغيرات كبيرة قد تشهدها أوروبا في 2027 تلميحاً إلى احتمال وصول مارين لوبان إلى الرئاسة الفرنسية، وإن لم يذكرها بالاسم.

أما في الداخل البريطاني، فقد استعادت المعارضة لغة 2016 سريعاً. فاتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك رئيس الوزراء بأنه يحاول إعادة بريطانيا إلى عام 2015 بدلاً من التطلع إلى المستقبل، ووصفت الاتفاق أمام مؤتمر اتحاد الصناعات البريطانية بأنه «سيئ»، معتبرة أن عائده على الناتج المحلي لا يتجاوز 0.4%، أي نحو 17 مليار جنيه، في مقابل المواءمة الدائمة مع قواعد الاتحاد، ودعته إلى الالتفات نحو اقتصادات أسرع نمواً كالهند وإندونيسيا والولايات المتحدة. ومن يمين المحافظين، حذّر نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كيه»، من أن العودة إلى مدار الاتحاد ستكون «كارثة» على الشركات البريطانية الساعية إلى المنافسة والابتكار.

توافق صعب

لا تقتصر المخاطرة على خصوم بيرنهام، فهي تمتد إلى صفوف حزبه. فنواب العمال في دوائر «الجدار الأحمر»، وهي نحو 40 دائرة عمالية تقليدية في الشمال ووسط إنجلترا صوّت أغلبها بقوة للخروج، نصحوه بتجنب لعبة «الذهاب والإياب» مع البريكست، وقالوا إن على الوزراء أن يتقبلوا نتيجة 2016. وحذّر كارل تيرنر، نائب إيسترن هيل، من أن هذا النهج قد يروق لشرائح ليبرالية في المدن، لكنه سيلقى استقبالاً سيئاً في دوائر صوّتت للخروج، مثل دائرته ودائرة ميكرفيلد التي يمثلها رئيس الوزراء نفسه. وتلك مفارقة لافتة، فالرجل الذي جاء من الشمال يحمل اليوم ملفاً قد يكلّفه الشمال.

وهنا تكمن العقدة التي تتوقف عندها روتر. فهي ترى أن بيرنهام فتح الباب، لكن بناء التوافق سيكون عسيراً، وتنصح بأن تنطلق لندن مما يستعد الاتحاد لتقديمه، وألا تصمم خياراتها على مقاس رغباتها السياسية الداخلية. فالخيارات الوسطى التي تقوم على تبنّي قواعد الاتحاد دون المشاركة في صنعها لا تحظى بشعبية تُذكر، والعضوية الكاملة تصطدم بذاكرة انقسام لم تندمل جراحه بعد.

ابقوا خارجاً

لم ينتظر الشارع طويلاً ليستعيد اصطفافاته القديمة. فقد انطلقت حملة «ابقوا خارجاً» لمعارضة توثيق الروابط، فيما تدعم «الحركة الأوروبية» حملة منافسة تحمل اسم «ادخلوا». وهكذا يجد البريطانيون أنفسهم أمام مشهد يذكّرهم بعام 2016، بأدوار مقلوبة، فالحكومة اليوم هي التي تفتح الملف، والمشككون هم الذين يرفعون رايات الحذر.

يريد بيرنهام أن يقنع البريطانيين بأن التقارب مع بروكسل يمكن أن يخفّف كلفة المعيشة ويوسّع فرص أبنائهم. لكن إذا انتهى هذا المسار إلى طرح العضوية من جديد، فسيكون عليه أن يدافع عن خياره في ميكرفيلد أيضاً، أمام ناخبين صوّتوا للخروج، وفي الدائرة التي أعادته إلى وستمنستر. ولعل أصدق ما يمكن قوله اليوم أن الباب الذي قرر البريطانيون إغلاقه قبل عشر سنوات، وأُغلق فعلاً مطلع 2020، يُفتح الآن بهدوء، وأن ما وراءه لم يتضح بعد.