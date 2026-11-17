تتجه الأنظار إلى مدينة شنجن الصينية، غداً، حيث تعقد أول قمة ثلاثية في التاريخ تجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، في حدث دبلوماسي غير مسبوق أعاد إلى الواجهة مقارنات مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي عقد في شبه جزيرة القرم، ورسم خلاله الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفييتي جوزيف ستالين ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن الأجندة المعلنة للأطراف المشاركة في شنجن لا تتضمن أي تلميحات عن تقسيم النفوذ العالمي للقوى الثلاث الكبرى، فإن منسوب القلق الأوروبي يتصاعد، وتجاوز منصات الإعلام إلى مسؤولين كبار بشأن المخاطر الكبيرة جراء استبعاد أوروبا، كما حدث مطلع 1945.

وحذّر الرئيس الفنلندي من أن القادة الأوروبيين يجب أن يتحدثوا مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما أسندوا، على نحو «غير مسؤول»، المحادثات مع روسيا إلى إدارة أمريكية قد تكون تميل إلى تقسيم القارة إلى مناطق نفوذ، على حد وصفه.

وقال الرئيس الفنلندي إن أوروبا تقف عند مفترق طرق بين تكرار اتفاق يالطا لعام 1945، الذي وضع وسط أوروبا وشرقها ضمن الفلك السوفييتي، أو اتفاقات هلسنكي لعام 1975، التي خففت التوترات بين الشرق والغرب، وعززت السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وحقوق الإنسان. وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تنتمي إلى معسكر يالطا، قال ستوب إنه «يأمل ألا تكون كذلك».

وأضاف: «لا نعرف إلى أي اتجاه ستميل الولايات المتحدة الآن. من المرجح أنها تميل أكثر إلى معسكر يالطا، لكنها قد تميل في المستقبل أكثر إلى معسكر هلسنكي، لكن ذلك لا يمنعنا من التواصل، وأعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة القيام بذلك».

ولم تقتصر التحذيرات الأوروبية على الرئيس الفنلندي، إذ دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأسبوع الماضي، واشنطن إلى تجنب أي مفاجآت خلال قمة شنجن. واستحضر وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي تجربة يالطا، مشيراً إلى أنها أقرت الهيمنة السوفييتية على مناطق كان الجيش الأحمر يسيطر عليها، بينما يسعى بوتين اليوم إلى الحصول على أراضٍ أوكرانية لم يتمكن من احتلالها، على حد تعبيره.

فكرة «تقاسم العالم»

لكن مخاوف أوروبا من يالطا جديدة قد تهدئها لاحقاً رؤية الصين التي تبدو أقل حماساً تجاه فكرة «تقاسم العالم» بين القوى الثلاث. ونقلت «فايننشيال تايمز» عن شخص مطلع على التحضيرات إن الصين وروسيا والولايات المتحدة قررت عدم الاتفاق مسبقاً على جدول أعمال، في خطوة غير معتادة من جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ، بصفته المضيف، الذي يصر عادة على أن تكون محادثاته مع القادة الأجانب معدّة بدقة وفق سيناريو محدد.

ووفق تحليل «فايننشيال تايمز» فإن شي يريد إبراز علاقاته مع ترامب وبوتين، لكن في الوقت نفسه يسعى إلى تجنب المقارنات مع مؤتمر يالطا 1945، الذي استبعد الصين رغم دورها المهم في محاربة اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وينطوي الاجتماع الثلاثي أيضاً على مخاطر بالنسبة لشي، إذ قد يؤدي إلى ربط الصين بالصراعات في أوكرانيا وإيران، في وقت تسعى فيه بكين إلى الابتعاد عن الأدوار المحورية في مفاوضات السلام.

ولم تخف موسكو رغبتها في إقامة «يالطا جديدة ومعاصرة» تعكس أهدافها في أوروبا، لكن شخصاً مقرباً من الكرملين قال إن إحجام الصين عن الاضطلاع بدور مباشر في عملية السلام الأوكرانية يعني أن القادة الثلاثة من غير المرجح أن يناقشوا هذه القضية بالتفصيل.

«الثلاثة الكبار» الجدد؟

في السياق، استعرض الكاتب جدعون راخمان في فايننشيال تايمز مقارنة بين الزمنين، يالطا وشنجن، ويرى أن المقارنات مع اجتماع «الثلاثة الكبار» عام 1945 مضللة. في يالطا 1945، اجتمع تشرشل وروزفلت وستالين في خضم حرب عالمية كانت تعيد تشكيل النظام الدولي. وكانت القوات البريطانية والأمريكية قد شقت طريقها بالفعل إلى داخل ألمانيا، فيما كان الجيش الروسي على بُعد أقل من ثلاثة أشهر من دخول برلين. وكانت الولايات المتحدة على بُعد ستة أشهر من إلقاء أول قنبلة ذرية. وفي المقابل، يبدو «الثلاثة الكبار» اليوم - وفق تعبير راخمان - أقل قدرة بكثير على فرض إرادتهم على العالم وحسم تحدياتهم الرئيسية.