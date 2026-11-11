رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بأن نكون أول قارة محايدة مناخياً

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن أوروبا تمضي قدماً في تحقيق أهدافها المناخية، مجددة طموحها في تحويل الاتحاد الأوروبي إلى أول قارة محايدة مناخياً وتعتمد كلياً على الكهرباء.

وأوضحت فون دير لاين، في كلمة ألقاتها أمام قمة قادة العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، أن أكثر من 70% من الكهرباء في أوروبا تأتي بالفعل من مصادر طاقة نظيفة، مشيرةً إلى أن هذه النسبة مواصلةٌ في الارتفاع.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مضاعفة حصة الكهرباء بحلول عام 2040 لتصل إلى 46% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة-أي الطاقة المستخدمة في التدفئة أو قيادة السيارات أو التزود بالكهرباء من المآخذ المنزلية.

كما أعربت فون دير لاين عن دعمها للهدف الذي حددته تركيا (الدولة المستضيفة لمؤتمر كوب31) والمتمثل في تغطية 35% من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً بواسطة الكهرباء بحلول عام 2035، قائلةً: "وإنني أشجع الدول الأخرى على حذو هذا الحذو".





