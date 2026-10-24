القبض على مزيد من الأشخاص بعد إطلاق نار مميت بالقرب من باريس

قال مكتب المدعي العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب اليوم السبت، إن الشرطة التي تحقق في الهجوم المميت الذي وقع أمس الجمعة، بالقرب من باريس ألقت القبض على ثلاثة أفراد آخرين يقال إنهم من أسرة المشتبه فيه أو أصدقائه.

واحتجزت الشرطة شخصا من الدائرة المقربة للمشتبه فيه بعد فترة قليلة بعد الحادث.

ورفضت السلطات مبدئيا تقديم المزيد من التفاصيل عن تلك الاعتقالات ولم تؤكد ما أوردته وسائل الإعلام أن والدة المشتبه فيه البالغ من العمر 39 عاما كانت بين من ألقي القبض عليهم.

وقتل شخص وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بينهما فتاة /12 عاما/ عندما فتح مسلح النار من مركبة على ثلاثة مواقع في تراب ولا فيرير.

وألقي القبض على مشتبه فيه بعد وقت قصير من إطلاق النار.

ووصف ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واقعة إطلاق النار بالقرب من باريس بأنها "هجوم إرهابي وعنصري يشكل نقطة ​تحول في تاريخ فرنسا".