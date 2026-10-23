بريطانيا تنصح مواطنيها بتخزين الاحتياجات الأساسية تحسبا لحدوث حالة طوارئ وطنية

نشرت الحكومة البريطانية ضوابط إرشادية حثت فيها مواطنيها على "الاستعداد" في حالة حدوث حالة طوارئ وطنية عن طريق تخزين الاحتياجات الأساسية، والتسجيل للحصول على الدعم الحكومي، في مؤشر على تغير لغة الخطاب الموجه للمواطنين.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرسالة الحكومية بشأن ضرورة تأهب الاسر عن طريق توفير الاحتياجات الاساسية التي تكفي لمدة ثلاثة أيام في حالة الطوارئ وردت على موقع حكومي أمس الخميس، وجاءت في بيان وزاري من وزير الأمن دان جارفيز للبرلمان، كما وردت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الحملة.

وجاء في نص المنشور أن "الإرشادات الجديدة تحدد خطوات بسيطة يمكن أن تتخذها الأسر بحيث تكون على أهبة الاستعداد في حالات الطوارئ اليومية... سويا عن طريق اتخاذ هذه الخطوات الصغيرة ولكن المهمة، يمكننا تعزيز الصمود الوطني وأن نكون على استعداد في مختلف أنحاء بريطانيا".

وذكرت بلومبرج أن بريطانيا تواجه تهديدات تتنوع ما بين الطقس السيء والجفاف والفيضانات إلى الذكاء الاصطناعي والأنشطة العدائية من روسيا وإيران، مضيفة أن الحملة الموجهة للبريطانيين كان قد تم التخطيط لها بواسطة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، غير أن رئيس الوزراء الحالي أندي بيرنام قد أرجأ إطلاقها خشية أن يتم اعتبارها كبداية تبعث على التشاؤم لفترة ولايته.

ويشير قرار إطلاق حملة الإرشادات إلى سعي الحكومة البريطانية في الوقت الحالي إلى توعية الناخبين بشأن القرارات الصعبة التي تواجه وزير الخزانة جون هيلي لدى إعلان الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل.





