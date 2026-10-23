النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس معتمدين في فيينا

أعلنت ​وزارة الخارجية النمساوية اليوم الجمعة أنها ستطرد أربعة ⁠دبلوماسيين روس مقيمين في فيينا بسبب "أنشطة تتعارض ‌مع وضعهم الدبلوماسي"، وهو مصطلح ‌يستخدم عادة للإشارة إلى ‌التجسس.

وقالت الوزارة ‌في بيان "بناء ‌على النتائج التي ​توصلت ‌إليها السلطات ​الأمنية النمساوية، ⁠اتخذت وزارة الخارجية ​إجراءات ⁠ضد أربعة دبلوماسيين ⁠روس في فيينا"، ⁠مضيفة أن ثلاثة منهم كانوا يعملون في السفارة الروسية لدى ‌النمسا وواحدا في البعثة ​لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.





