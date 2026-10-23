أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الجمعة أنها ستطرد أربعة دبلوماسيين روس مقيمين في فيينا بسبب "أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي"، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى التجسس.
وقالت الوزارة في بيان "بناء على النتائج التي توصلت إليها السلطات الأمنية النمساوية، اتخذت وزارة الخارجية إجراءات ضد أربعة دبلوماسيين روس في فيينا"، مضيفة أن ثلاثة منهم كانوا يعملون في السفارة الروسية لدى النمسا وواحدا في البعثة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس معتمدين في فيينا
أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الجمعة أنها ستطرد أربعة دبلوماسيين روس مقيمين في فيينا بسبب "أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي"، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى التجسس.