إيطاليا وإسبانيا ترفعان قيودا حدودية فرضت بعد تدفق مهاجرين إلى سبتة

​أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في ‌بيان ​اليوم الخميس أن إيطاليا وإسبانيا اتفقتا على رفع القيود الحدودية عن مواطني البلدين، لينتهي بذلك نزاعا دام ⁠ثلاثة أشهر إثر تدفق مهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني.

وعلقت الحكومة اليمينية الإيطالية ‌ترتيبات الحدود المفتوحة مع إسبانيا في 31 يوليو تموز، ‌مبررة ذلك برغبتها في ‌ضمان ألا يتمكن المهاجرون الذين ‌دخلوا سبتة ‌من الانتقال إلى أراضيها. وردت مدريد باتخاذ ​إجراءات مماثلة ‌ضد ​روما، واصفة الإجراءات الإيطالية ⁠بأنها "غير عادلة، وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، وتمثل تمييزا ​ضد ⁠سكان ⁠إسبانيا".

وذكر البيان أن وزيري الداخلية الإيطالي والإسباني تحدثا ⁠عبر الهاتف واتفقا على عدم تمديد تعليق العمل باتفاقية شينجن التي تتيح حرية التنقل عبر حدود دول الاتحاج ‌الأوروبي.

وأضاف البيان أن هذا القرار، الذي جاء بعد ​تقييم دقيق للأوضاع، سيُرافقه تعزيز لآليات تبادل المعلومات، وذلك لضمان الأمن الكامل لمنطقة شينجن المشتركة.