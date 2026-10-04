فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وكتالونيا تعلن الطوارئ

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الحكومية (آر.تي.في.إي)، اليوم الأحد، أن أجزاء من إسبانيا تعرضت لعواصف قوية وأمطار غزيرة، لاسيما في منطقة كتالونيا شمال شرق البلاد.

وأظهرت صور من مدينة "لوسبيتاليت دي يوبريجات" القريبة من برشلونة شوارع غمرتها المياه، وأشخاصاً يقفون وسط مياه تصل إلى مستوى الركبة.

وقالت صحيفة "لا فانجارديا" إن فرق الإطفاء في المنطقة تلقت أكثر من ألف مكالمة هاتفية الليلة الماضية. وتابعت الصحيفة أن معظم الحوادث شملت أقبية غارقة ومباني أخرى، بالإضافة إلى أشجار ساقطة. واضطرت طواقم فرق الإطفاء لإنقاذ سائقين محاصرين في مركباتهم.

وقالت السلطات المحلية إن المنطقة حول مدينة بلباو شهدت أيضاً فيضانات وغرق للطرق نتيجة لسقوط أمطار غزيرة.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن امرأة تبلغ من العمر 102 عام غرقت في منزلها، أمس السبت، وسط عواصف ضربت بلدة مادريجيراس في منطقة كاستيا-لا-مانتشا. وأعرب رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، عن تعازيه لأقارب المرأة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".